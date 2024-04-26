الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إجراءات وخطوات تعلية درجة السفر على متن الطائرة

المسافرون في المطار،فيتو
المسافرون في المطار،فيتو

 تقدم مصر للطيران خدمة جديدة E-upgrade تتيح للراكب على متن رحلات الناقل الوطني، تعلية درجة السفر من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال على رحلات مصر للطيران الدولية عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران  egyptair.com. 

 

تعلية درجة السفر

 ومن خلال هذه الخدمة يقوم الراكب بتقديم عرض سعر مناسب له يختاره من بين القيم المعروضة المتاحة لتعلية درجة سفره.

وفي حالة قبول العرض المقدم من قبل الراكب يتلقى بريدا إلكترونيا يؤكد حصوله على التعلية.

Advertisements

ومن ثم تصدر التذكرة على درجة رجال الأعمال ويتم إصدار قسيمة شراء بالمبلغ المدفوع للحصول على تعلية درجة السفر.

ويمكن الاستفادة بهذه الخدمة خلال الفترة من 10 أيام، وحتى 48 ساعة قبل موعد مغادرة الرحلة الدولية.

أسعار تعلية درجة السفر 

كما تتوافر أيضًا خدمة التعلية الفورية لدرجة السفر، وهي خدمة تتيح للراكب تعلية درجة السفر من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال بسعر محدد لكل رحلة خلال الفترة من 7 أيام وحتى 6 ساعات قبل موعد مغادرة الرحلة.

ويمكن لعملاء مصر للطيران الاستفسار عن الخدمة الجديدة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني egyptair.com أو الاتصال بـمركز اتصالات مصرللطيران علي رقم  1717 من أي موبايل أو 090070000 من أي خط أرضي.

وفي سياق آخر التوقيت الصيفي، أعلنت  الشركة الوطنية مصر للطيران أنه نظرًا لبدء تطبيق التوقيت الصيفي في جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الدقيقة الأولى من فجر اليوم الجمعة، سوف تقلع جميع رحلات الناقل الوطني طبقًا للتوقيت الصيفي.

بيان هام من مصر للطيران بسبب التوقيت الصيفي 

وناشدت مصر للطيران جميع عملائها ضرورة مراجعة حجوزاتهم والتأكد من مواعيد إقلاع رحلاتهم من مختلف مطارات الجمهورية، فضلًا عن التواجد قبل موعد إقلاع الرحلات الدولية بثلاث ساعات.

بدائل تلجأ إليها شركات الطيران لتخفيض تكاليف رحلاتها

مصر للطيران تعلن عن تعديلات في مواعيد رحلاتها مع بدء التوقيت الصيفي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدرجة السياحية السفر علي متن الطائرة تعلية درجة السفر درجة السفر درجة رجال الأعمال رحلات مصر للطيران رحلات مصر للطيران الدولية شركات الطيران

مواد متعلقة

بدائل تلجأ إليها شركات الطيران لتخفيض تكاليف رحلاتها

مصر للطيران تعلن استئناف رحلاتها الجوية إلى دبي

ads

الأكثر قراءة

بعد منعها من دخول الامتحان، بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن فصل طالبة مريضة بالسرطان

تفاصيل جديدة في تحرير مي فاروق محضر ضد طليقها بتهمة التعدي

البيض يتراجع 7 جنيهات، وهذه أسعار الدواجن اليوم الجمعة

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

بفارق يصل لـ 20.5 جنيه في العلبة، ننشر أسعار السجائر في الأسواق

بمشاركة سيارتي الملك فاروق وعبد الحليم، 10 صور ترصد كرنفال السيارات النادرة بوسط القاهرة

عواصف ترابية شديدة تضرب الأقصر (بث مباشر)

مطربة شهيرة تحرر محضرا ضد طليقها بتهمة التعدي عليها بالهرم

منوعات

المزيد

عضو بمجلس إدارة نادي السيارات يكشف أنواع المركبات المشاركة في كرنفال وسط البلد (فيديو)

كرنفال احتفالي لأكبر تجمع للسيارات الكلاسيكية والنادرة بوسط القاهرة (صور)

شاب يقتل صديقه في باكستان بسبب البرجر

دراسة تكشف سرا جديدًا عن حياة السناجب الحمراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 26-4-2024 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة 26-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة في السوق

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 26-4-2024 في مصر

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. بايرن ميونخ مع ريال مدريد.. الأهلي والإسماعيلي.. الزمالك ضد البنك الأهلي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سنة الجمعة القبلية وهل هي بدعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الحر الشديد في المنام وعلاقته بالحصول على أموال

حكم تخلّف مريض التوحد عن صلاة الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية