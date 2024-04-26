إجراءات وخطوات تعلية درجة السفر على متن الطائرة

تقدم مصر للطيران خدمة جديدة E-upgrade تتيح للراكب على متن رحلات الناقل الوطني، تعلية درجة السفر من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال على رحلات مصر للطيران الدولية عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com.

تعلية درجة السفر

ومن خلال هذه الخدمة يقوم الراكب بتقديم عرض سعر مناسب له يختاره من بين القيم المعروضة المتاحة لتعلية درجة سفره.

وفي حالة قبول العرض المقدم من قبل الراكب يتلقى بريدا إلكترونيا يؤكد حصوله على التعلية.

Advertisements

ومن ثم تصدر التذكرة على درجة رجال الأعمال ويتم إصدار قسيمة شراء بالمبلغ المدفوع للحصول على تعلية درجة السفر.

ويمكن الاستفادة بهذه الخدمة خلال الفترة من 10 أيام، وحتى 48 ساعة قبل موعد مغادرة الرحلة الدولية.

أسعار تعلية درجة السفر

كما تتوافر أيضًا خدمة التعلية الفورية لدرجة السفر، وهي خدمة تتيح للراكب تعلية درجة السفر من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال بسعر محدد لكل رحلة خلال الفترة من 7 أيام وحتى 6 ساعات قبل موعد مغادرة الرحلة.

ويمكن لعملاء مصر للطيران الاستفسار عن الخدمة الجديدة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني egyptair.com أو الاتصال بـمركز اتصالات مصرللطيران علي رقم 1717 من أي موبايل أو 090070000 من أي خط أرضي.

وفي سياق آخر التوقيت الصيفي ، أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران أنه نظرًا لبدء تطبيق التوقيت الصيفي في جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الدقيقة الأولى من فجر اليوم الجمعة، سوف تقلع جميع رحلات الناقل الوطني طبقًا للتوقيت الصيفي.

بيان هام من مصر للطيران بسبب التوقيت الصيفي

وناشدت مصر للطيران جميع عملائها ضرورة مراجعة حجوزاتهم والتأكد من مواعيد إقلاع رحلاتهم من مختلف مطارات الجمهورية، فضلًا عن التواجد قبل موعد إقلاع الرحلات الدولية بثلاث ساعات.