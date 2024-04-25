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بدائل تلجأ إليها شركات الطيران لتخفيض تكاليف رحلاتها

شركات الطيران، فيتو
شركات الطيران، فيتو

تلجأ بعض شركات الطيران حول العالم إلى تقليص تكاليف رحلاتها بما يساهم في تقليل الإنفاق وفي نفس الوقت زيادة أرباح الشركة، وقد تتمثل تلك التكاليف في الخدمات المقدمة للمسافر أو السعة المقعدية للطائرة، بطرق تختلف من شركة طيران إلى أخرى وحسب الوجهة.

طرق شركات الطيران لخفض تكاليف رحلاتها

وفي ضوء التقرير التالي سنعرض أبرز الطرق التي تلجأ إليها شركات الطيران لخفض تكاليف رحلاتها كنوع من تقليل الإنفاق وزيادة الأرباح:

شركات الطيران

تسعى شركات الطيران إلى زيادة أرباحها على الرحلات الجوية من خلال استغلال كل ما هو متاح ويضيف قيمة مادية للشركة، حيث تلجأ شركات الطيران إلى شحن باطن الطائرة بالحقائب بما يحقق مكاسب مالية كبيرة للشركة نظرًا لارتفاع قيمة الشحن وبما يحقق أرباحًا إضافية للشركة إلى جانب المسافرين، وخاصة في الرحلات الجوية التي تعاني من قلة الركاب، فتعوض الشركة ذلك بشحن باطن الطائرة بالبضائع.

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الوجبات الغذائية على متن الطائرة

الوجبات قد يلاحظ الراكب خلال السفر على متن أكثر من شركة طيران مدى الاختلاف في الوجبات الغذائية المقدمة للراكب والي تختلف من وجهة إلى أخرى ومن الرحلات الدولية والداخلية، حيث إنه وفقًا لبعض الأبحاث التي أجريت على تلك الظاهرة، تلجأ شركات الطيران إلى تقديم وجبات للمسافر الأقل تكلفة لتقليص تكاليف رحلاتها كنوع من تقليل الإنفاق وزيادة الأرباح، وهو التوجه السائد لمعظم شركات الطيران في الوقت الراهن دون شعور المسافر بذلك.

زيادة المقاعد تدرس حاليًّا معظم شركات الطيران تحديث أسطول الطائرات الخاصة، لتقديم أفضل الخدمات للعملاء، وعلى نفس الصعيد تحقيق غاياتها من خلال تلك الطائرات الجديدة ذات السعة المقعدية الكبيرة والتصميمات الحديثة الأقل استهلاك للوقود، والتي تساهم بشكل واضح في تقليل الإنفاق وزيادة الأرباح من خلال استهلاك أقل من الوقود إلى جانب زيادة في السعة المقعدية وبالتالي يساهم في تعظيم الإيرادات وتقليل الخسائر التي تعاني منها الخطوط الجوية.

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