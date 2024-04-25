الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أوقاف الإسماعيلية تكرم المتميزين في يوم الوفاء(صور)

جانب من حفل التكريم،
جانب من حفل التكريم، فيتو

كرم فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف، في محافظة الإسماعيلية، خلال احتفالية، يوم الوفاء والتي نظمتها مديرية الأوقاف بمجمع الشهداء الإسلامي الشهير بالدوحة سابقا عددا من الأئمة والواعظات المتميزين. 

إشادة بطلاب جامعة الإسماعيلية لفوزهم بمسابقة البوسترات بالمؤتمر البحثي لكلية العلاج الطبيعي

التأكد من اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة العامة بالشواطئ استعدادا لأعياد الربيع بالإسماعيلية (صور)



أبرز الحضور خلال الحفل 

وذلك في حضور فضيلة الدكتور محمد عبد المعبود مدير عام الدعوة بالمديري، وفضيلة الشيخ السيد عطية، ومديرى الادارات بالمديرية. 

جانب من حفل التكريم، فيتو
جانب من حفل التكريم، فيتو
جانب من حفل التكريم، فيتو

اشادة بجهود الأئمة والواعظات 

ومن جانبه أشاد فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، بما حققه الأئمة والواعظات من جهد خلال شهر رمضان في سبيل خدمة الدعوة بالإضافة إلى تحقيق المستهدف من خلال القوافل التي يتم تنظيمها بصفة مستمرة.  

Advertisements

جانب من حفل التكريم، فيتو
جانب من حفل التكريم، فيتو
جانب من حفل التكريم، فيتو

العمل على خدمة بيوت الله 

وحث وكيل الوزارة الحضور على بذل المزيد من الجهد من أجل استمرار عطاء وزارة الأوقاف تحت قيادة الدكتور محمد مختار جمعة، في خدمة بيوت الله تعالى واعمارها، ونشر الفكر الوسطي المستنير.  

جانب من حفل التكريم، فيتو
جانب من حفل التكريم، فيتو
جانب من حفل التكريم، فيتو

وعلى صعيد أخر تقيم وزارة الأوقاف بمشاركة كبار القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتليفزيون وموفدي وزارة الأوقاف من الأئمة والقراء خلال شهر رمضان المبارك وشباب القراء من أصحاب الصوت الحسن ختمة قرآنية كاملة مرتلة على مدار أربعة أيام بدءًا من يوم الجمعة 26 / 4 / 2024م بعد صلاة الجمعة على مدار أربعة أيام، بحيث يتم ختمها مع كبار القراء عقب صلاة العشاء يوم الاثنين 29 / 4 / 2024م، لأول مرة بمسجد السيدة زينب . 

 

ويتخلل القراءة فواصل ابتهالية لكبار المبتهلين المعتمدين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك على النحو التالي: 

 

المقرأة الأولى: عقب صلاة الجمعة (قراءة الجزأين الأول والثاني)

. القارئ الطبيب/ أحمد أحمد نعينع
2. القارئ الشيخ/ فتحي عبد المنعم عبد السميع
3. الشيخ/ سراج الدين محمد سليمان
4. الدكتور/ ماهر محمد عبد النبي الفرماوي
5. القارئ الشيخ/ عبد المطلب البودي
6. الشيخ/ أحمد عبد الهادي علي محمد
7. الشيخ/ محمود محمد عبد السلام عبد الله
8. الشيخ/ محمود أحمد محمد إبراهيم
المقرأة الثانية: (قراءة الجزأين الثالث والرابع)
القارئ الشيخ/ فتحي عبد المنعم عبد السميع
القارئ الشيخ/ عبد اللطيف العزب وهدان
الشيخ/ عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد 
الشيخ/ عبد الله السيد إبراهيم
الشيخ/ عمرو برعي أحمد
الشيخ/ محمد السيد أحمد الطايش
الشيخ/ مصطفى السيد عبد النبي
الشيخ/ عيد رمضان محمد إسماعيل هنداوي
المقرأة الثالثة: (قراءة الجزأين الخامس والسادس)
الدكتور/ ماهر محمد عبد النبي الفرماوي
القارئ الشيخ/ عبد المطلب البودي
الشيخ/ أحمد عبد الهادي علي محمد 
الشيخ/ عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد 
الشيخ/ عبد الله السيد إبراهيم
الشيخ/ عمرو برعي أحمد
الشيخ/ محمد السيد أحمد الطايش
الشيخ/ محمد أحمد عبد الغني الدغيدي
وسننشر تباعًا باقي الأجزاء




 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسماعيلية بالاسماعيلية اوقاف الاسماعيلية يوم الوفاء تكريم الأئمة والواعظات حفل تكريم

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا الجمعة 26-4-2024 في الإسماعيلية

إشادة بطلاب جامعة الإسماعيلية لفوزهم بمسابقة البوسترات بالمؤتمر البحثي لكلية العلاج الطبيعي

ضبط دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الإسماعيلية (صور)

التأكد من اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة العامة بالشواطئ استعدادا لأعياد الربيع بالإسماعيلية (صور)

ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي بعد تطبيق التوقيت الصيفي

هل يقرر البنك المركزي زيادة جديدة في أسعار الفائدة؟ خبير اقتصادي يجيب (فيديو)

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

ترتب عليها خروج الجيش المصري من السودان واستقالة الحكومة، تفاصيل أخطر جرائم القرن (فيديو)

التوقيت الصيفى، خطوات تعديل الساعة على هواتف أندرويد

توقعات بالإعلان عن التعديل الوزاري وعرضه على البرلمان الأسبوع المقبل

مفاجأة حول مشاركة مروان عطية أمام مازيمبي الكونغولي

منوعات

المزيد

باحث إيطالي يزعم العثور على قبر أفلاطون، فما القصة

الشوكولاتة في خطر، حشرة البق تغزو أشجار الكاكاو في غرب إفريقيا

دراسة: تذكر الأشياء على المدى الطويل يؤثر على خلايا الدماغ

دراسة: الذكاء الاصطناعي أكثر تعاطفا من البشر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الخميس 25-4-2024

اليورو يحافظ على ثباته أمام الجنيه المصري مساء اليوم الخميس 25- 4- 2024

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

بعد قرار بقائه حتى 2025.. أرقام تشافي مع برشلونة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزة عصا موسى، تفسير الشعراوي للآية 32 من سورة الشعراء (فيديو)

تفسير حلم الشجرة في المنام وعلاقته بطول العمر وسعة الرزق

من سمات وأخلاق الإسلام، تعرف على أهمية التسامح والعفو بالدليل من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية