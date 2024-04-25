أوقاف الإسماعيلية تكرم المتميزين في يوم الوفاء(صور)

كرم فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف، في محافظة الإسماعيلية، خلال احتفالية، يوم الوفاء والتي نظمتها مديرية الأوقاف بمجمع الشهداء الإسلامي الشهير بالدوحة سابقا عددا من الأئمة والواعظات المتميزين.





أبرز الحضور خلال الحفل

وذلك في حضور فضيلة الدكتور محمد عبد المعبود مدير عام الدعوة بالمديري، وفضيلة الشيخ السيد عطية، ومديرى الادارات بالمديرية.

جانب من حفل التكريم، فيتو

جانب من حفل التكريم، فيتو

جانب من حفل التكريم، فيتو

اشادة بجهود الأئمة والواعظات

ومن جانبه أشاد فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، بما حققه الأئمة والواعظات من جهد خلال شهر رمضان في سبيل خدمة الدعوة بالإضافة إلى تحقيق المستهدف من خلال القوافل التي يتم تنظيمها بصفة مستمرة.

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جانب من حفل التكريم، فيتو

جانب من حفل التكريم، فيتو

جانب من حفل التكريم، فيتو

العمل على خدمة بيوت الله

وحث وكيل الوزارة الحضور على بذل المزيد من الجهد من أجل استمرار عطاء وزارة الأوقاف تحت قيادة الدكتور محمد مختار جمعة، في خدمة بيوت الله تعالى واعمارها، ونشر الفكر الوسطي المستنير.

جانب من حفل التكريم، فيتو

جانب من حفل التكريم، فيتو

جانب من حفل التكريم، فيتو

وعلى صعيد أخر تقيم وزارة الأوقاف بمشاركة كبار القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتليفزيون وموفدي وزارة الأوقاف من الأئمة والقراء خلال شهر رمضان المبارك وشباب القراء من أصحاب الصوت الحسن ختمة قرآنية كاملة مرتلة على مدار أربعة أيام بدءًا من يوم الجمعة 26 / 4 / 2024م بعد صلاة الجمعة على مدار أربعة أيام، بحيث يتم ختمها مع كبار القراء عقب صلاة العشاء يوم الاثنين 29 / 4 / 2024م، لأول مرة بمسجد السيدة زينب .

ويتخلل القراءة فواصل ابتهالية لكبار المبتهلين المعتمدين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك على النحو التالي:





المقرأة الأولى: عقب صلاة الجمعة (قراءة الجزأين الأول والثاني)

. القارئ الطبيب/ أحمد أحمد نعينع

2. القارئ الشيخ/ فتحي عبد المنعم عبد السميع

3. الشيخ/ سراج الدين محمد سليمان

4. الدكتور/ ماهر محمد عبد النبي الفرماوي

5. القارئ الشيخ/ عبد المطلب البودي

6. الشيخ/ أحمد عبد الهادي علي محمد

7. الشيخ/ محمود محمد عبد السلام عبد الله

8. الشيخ/ محمود أحمد محمد إبراهيم

المقرأة الثانية: (قراءة الجزأين الثالث والرابع)

القارئ الشيخ/ فتحي عبد المنعم عبد السميع

القارئ الشيخ/ عبد اللطيف العزب وهدان

الشيخ/ عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد

الشيخ/ عبد الله السيد إبراهيم

الشيخ/ عمرو برعي أحمد

الشيخ/ محمد السيد أحمد الطايش

الشيخ/ مصطفى السيد عبد النبي

الشيخ/ عيد رمضان محمد إسماعيل هنداوي

المقرأة الثالثة: (قراءة الجزأين الخامس والسادس)

الدكتور/ ماهر محمد عبد النبي الفرماوي

القارئ الشيخ/ عبد المطلب البودي

الشيخ/ أحمد عبد الهادي علي محمد

الشيخ/ عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد

الشيخ/ عبد الله السيد إبراهيم

الشيخ/ عمرو برعي أحمد

الشيخ/ محمد السيد أحمد الطايش

الشيخ/ محمد أحمد عبد الغني الدغيدي

وسننشر تباعًا باقي الأجزاء











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