ثقافة الأقصر تنظم ورشة تدريبية لإعادة تدوير المخلفات البيئية
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، مشروع "دور تتطور" لإعادة تدوير المخلفات البيئية وتصنيع الخامات المحلية في محافظة الأقصر، والمعد برعاية وزارة الثقافة، وذلك من ٤/٢٠ وحتى ٥/٥ بقصر ثقافة الأقصر.
وأوضح الفنان التشكيلي الدكتور بدوى مبروك أنها، دورة تدريبية في أشغال الأخشاب "ثلاثة ورش فى تقنيات مختلفة" وقد بدأت الدورة على عدة محاور وهى؛ المحور النظري:- يتضمن تقديم مادة علمية حول ورش الدورة التدريبية وتقنياتها المختلفة، والذى بدأ فيه المحاضر باستعراض تراث وتاريخ أنواع الأخشاب وصور للأشغال المنتجة منها ومدى الربط بين الأخشاب والوسائط المتعددة من معادن وخيوط والياف وزجاج ووحدات الإضاءة.
كيفية التسويق الالكتروني
وتابع الفنان التشكيلى الدكتور بدوى مع استعراض صور نماذج من منتجات الأخشاب لتكون مثالا يطلع عليه المتدربون كمثال للمنتجات التي سيقومون بإنتاجها، بالإضافة إلى تدريب المتدربين على كيفية التسويق الإلكتروني لكل متدرب على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وتناول الفنان التشكيلى مأمون سيد المحور العملى موضحا أنه يتضمن إقامة ثلاثة ورش خلال الدورة التدريبية بتقنيات مختلفة فى مجال الأخشاب الذى بدأ فيه الفنان القائم بالتدريب على الورش بتقنياتها المختلفة وتصنيع منتجات فنية من أخشاب السرسوع وقشرة الخشب.
تأتى فعاليات الدورة التدريبية ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف أقاليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.
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