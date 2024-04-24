ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الـ 19

ترتيب الدوري المصري، واصل بيراميدز تربعه علي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما حقق الفوز علي البنك الأهلي 3-2 في ختام الجولة الـ19.

نتائج مباريات الجولة الـ19 لمسابقة الدوري المصري

زد ضد الجونة 3-0

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلى 1-1

الداخلية ضد مودرن فيوتشر 1-1

سموحة ضد بلدية المحلة 4-0

فاركو ضد المصري البورسعيدى 1-2

طلائع الجيش ضد إنبى 1-0

بيراميدز ضد البنك الأهلى 3-2

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - مؤجلة

المقاولون العرب ضد الزمالك - مؤجلة

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الـ19

1- بيراميدز 35 نقطة

2- المصري البورسعيدي 31 نقطة

3- زد اف سي 30

4- إنبي 29 نقطة

5- الاتحاد السكندري 29 نقطة

6- طلائع الجيش 27 نقطة

7- الجونة 25 نقطة

8- سموحة 25 نقطة

9- مودرن فيوتشر 25 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

11- الأهلي 21 نقطة

12- الزمالك 21 نقطة

13- الإسماعيلي 19 نقطة

14- بلدية المحلة 19 نقطة

15- البنك الأهلي 18 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- المقاولون العرب 12 نقطة

18- الداخلية 11 نقطة



جدول ترتيب الدوري المصري

طلائع الجيش يخطف فوزا قاتلا من إنبي بهدف

خطف فريق طلائع الجيش فوزا قاتلا من إنبي بهدف خلال لقاء الفريقين باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

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سجل هدف الفوز للطلائع اللاعب إسلام محارب في الدقيقة 90+7 من ضربة رأس في الوقت القاتل.

وحقق الطلائع فوزه الثاني على التوالي بعدما تغلب على البنك الأهلي في الجولة الماضية، كما حافظ على نظافة شباكه للمواجهة الرابعة تواليا.

ولم يعرف إنبي طعم الفوز على الطلائع في الدوري خلال آخر 10 مواجهات منذ التغلب عليه بنتيجة 1-0 يوم 9 يناير 2019.

وواصل إنبي مسلسل مقاطعة الانتصارات بالدوري هذا الموسم للمباراة الخامسة على التوالي منذ تغلبه على زد يوم 26 فبرايرالماضي، وحقق الفريق بعدها 3 تعادلات وتلقى هزيمتين.

ورفع طلائع الجيش رصيده بقيادة مديره الفني عبد الحميد بسيوني إلى 27 نقطة في المركز السادس وله مباراة مؤجلة ضد الزمالك وأخرى ضد الأهلي، وتوقف رصيد إنبي بقيادة مديره الفني سيد ياسين عند 29 نقطة في المركز الرابع.