تزامنا مع اليوم العالمي للفتيات، معلومات الوزراء تبرز أهمية مبادرة نورة (إنفوجراف)

يحتفل العالم في يوم 25 أبريل من كل عام باليوم العالمي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بهدف دعم وتمكين السيدات والفتيات المصريات وتعزيز حضورهن في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن أهمية مبادرة نورة لإعداد وتدريب الفتيات من أجل تعزيز مهاراتهن المالية والرقمية للالتحاق بسوق العمل.

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