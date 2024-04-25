الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تزامنا مع اليوم العالمي للفتيات، معلومات الوزراء تبرز أهمية مبادرة نورة (إنفوجراف)

مبادرة نورة، فيتو
مبادرة نورة، فيتو

يحتفل العالم في يوم 25 أبريل من كل عام باليوم العالمي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بهدف دعم وتمكين السيدات والفتيات المصريات وتعزيز حضورهن في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن أهمية مبادرة نورة لإعداد وتدريب الفتيات من أجل تعزيز مهاراتهن المالية والرقمية للالتحاق بسوق العمل.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سوق العمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم العالمى للفتيات تمكين السيدات والفتيات المصريات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس الوزراء

مواد متعلقة

قدم ساعتك 60 دقيقة، اليوم بدء التوقيت الصيفي بحلول منتصف الليل

23 مليار جنيه استثمارات، إنجاز تاريخي لمنظومة التعليم العالي في سيناء (إنفوجراف)

منطقة اللسان ومشروع جنة ومحطة الحاويات، تفاصيل 3 مشروعات عملاقة لتطوير محافظة دمياط

يستهدف 19 ألف نسمة، تفاصيل مشروع تطوير عواصم المحافظات برأس البر

ads

الأكثر قراءة

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

توقعات بالإعلان عن التعديل الوزاري وعرضه على البرلمان الأسبوع المقبل

الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

الغيابات تضرب الإسماعيلي قبل مواجهة الأهلي في الدوري الممتاز

1240 جنيها انخفاضا في سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية

تشكيل الزمالك المتوقع أمام دريمز الغاني بعد عودة زيزو وفتوح

بائعو الأسماك فى الإسكندرية: مش عارفين نبيع بعد مقاطعة المواطنين للشراء

كرة اليد، الأهلي يودع بطولة أفريقيا بالخسارة أمام الترجي التونسي

منوعات

المزيد

باحث إيطالي يزعم العثور على قبر أفلاطون، فما القصة

الشوكولاتة في خطر، حشرة البق تغزو أشجار الكاكاو في غرب إفريقيا

دراسة: تذكر الأشياء على المدى الطويل يؤثر على خلايا الدماغ

دراسة: الذكاء الاصطناعي أكثر تعاطفا من البشر

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم الخميس 25-4-2024 في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

مع ارتفاع درجات الحرارة.. ننشر أسعار التكييفات في الأسواق (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشجرة في المنام وعلاقته بطول العمر وسعة الرزق

من سمات وأخلاق الإسلام، تعرف على أهمية التسامح والعفو بالدليل من القرآن والسنة

تفسير حلم هدم المسجد في المنام وعلاقته بزيادة الخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية