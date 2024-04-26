منافسة قوية على منصب رئيس جامعة بورسعيد

تسود حالة من الترقب داخل جامعة بورسعيد انتظارا لقرار تعيين رئيس الجامعة الجديد، خلفا للدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة الحالى، حيث أجرت اللجنة العليا لاختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات لقاءات مع المرشحين لمنصب رئيس جامعة بورسعيد.

وكشف مصدر داخل المجلس الأعلى للجامعات، أن اللجنة اختارت 3 مرشحين فقط للمنصب من بين 11 مرشحا تقدموا بأوراق ترشحهم للمنصب، وقاموا بعرض خططهم على لجنة الاختيار، مشيرا إلى أن الثلاث أسماء الذين تم اختيارهم هم " الدكتورة راوية يحيى رزق، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور شريف صالح أستاذ الكيمياء بكلية العلاج الطبيعى، والدكتور خالد صبرى القائم بأعمال كلية الطب.

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المجلس الأعلى للجامعات

واختلفت التوقعات داخل جامعة بورسعيد خلفا لرئيس الجامعة الحالي، حيث هناك من يرى أن هناك فرصا كبيرة أمام الدكتورة راوية رزق باعتبارها من أقدم القيادات بالجامعة ولديها رصيد خبرات من المناصب التي تولتها داخل الجامعة، وهناك آراء أن فرص الدكتور شريف صالح هى الأفضل باعتباره يعمل بوزارة التعليم العالى كرئيس لقطاع البعثات ولديه علاقة بقيادات التعليم العالى الحاليين والسابقين وأنه بات الأقرب للمنصب.