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أخبار مصر

طلاب جامعة حلوان في زيارة لقاعدة شرق بورسعيد البحرية لتعزيز الانتماء الوطني

طلاب جامعة حلوان
طلاب جامعة حلوان

 زار طلاب جامعة حلوان اليوم، قاعدة شرق بورسعيد البحرية حامية شرق البحر المتوسط بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وتحت إشراف العقيد عماد حمدي إبراهيم مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة حلوان.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام قيادات جامعة حلوان بتنمية روح الانتماء الوطني وتوعية الشباب بأهمية ودور القوات المسلحة في حماية وتأمين حدود مصر. 

قاعدة شرق بورسعيد البحرية 

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أهمية هذه الزيارة في تعزيز الوعي لدى الطلاب بالدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة في الدفاع عن تراب الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، وأضاف أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المبذولة لغرس قيم الولاء والانتماء للوطن في نفوس الشباب.

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 وأشار إلى أن جامعة حلوان حريصة على توطيد أواصر العلاقة بين الطلاب والقوات المسلحة باعتبارها الدرع الواقي للوطن.

كما أشاد رئيس الجامعة بالتعاون المثمر بين الجامعة وقوات الدفاع الشعبي والعسكري، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة في تنظيم مثل هذه الزيارات التي تساهم في رفع الروح المعنوية للطلاب وتعزيز انتمائهم الوطني. 

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