شاب يقتل صديقه في باكستان بسبب البرجر

قتل شاب من باكستان صديقه بزعم قضمه "برجر" مخصص لصديقته في حادثة غريبة من نوعها.

ووفق قناة ARY News، فإن الحادث وقع في كراتشي، حيث اندلع شجار بين المتهم وصديقه الضحية، بعد أن تناول الأخير من برجر صديقة المتهم.

وكان الشاب قد دعا صديقته إلى مقر إقامته في يوم الجريمة. وكذلك دعا صديقه وشقيقه.

جريمة قتل بسبب البرجر

وطلب المتهم شطائر برجر لنفسه ولصديقته لتناولها. لكن شجارا اندلع بعد أن قضم صديقه جزءا من البرجر المخصص للفتاة، ما أثار غضب الشاب.

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وسرعان ما احتدم الشجار، مما دفع بالمتهم إلى الاستيلاء على بندقية حارس وإطلاق النار على صديقه، الذي أصيب بجروح خطيرة، وسرعان ما تم إعلان وفاته في المستشفى.

وتم توجيه تهمة القتل للشاب، الذي تم احتجازه لدى الشرطة في انتظار محاكمته أمام المحكمة.

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