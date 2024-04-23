حبس مصممة أزياء شهيرة بسبب الثعابين والتماسيح، ما القصة؟

قضت محكمة في ميامي بسجن مصممة أزياء كولومبية شهيرة 18 شهرًا، بتهمة تصدير منتجات إلى الولايات المتحدة مصنوعة من جلود أنواع مهددة بالانقراض كـ الثعابين وتماسيح الكايمن.

مصممة الأزياء قضت معظم مدة عقوبتها بالفعل وراء القضبان، حيث سُجنت 14 شهرا.

وكانت السلطات الكولومبية قد سلمت مصممة الأزياء إلى الولايات المتحدة في أغسطس 2023، التي انهارت أمام المحكمة مؤخرا وقالت وهي تبكي: "لقد اتخذت قرارات سيئة تحت الضغط".

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جلود الثعابين والتماسيح

مصممة الأزياء التي كانت تباع منتجاتها من حقائب اليد الفاخرة في متاجر باريس ونيويورك وموسكو وميلانو وسيول وتورنتو وتايوان، تعرضت للإيقاف من جانب السلطات في مدينة كالي جنوب كولومبيا أثناء تفتيش منزلها.

حقائب مصممة الأزياء كانت تُباع بما يصل إلى 4200 دولار، فيما ارتدى نجوم عالميين أكسسوارات من علامتها التجارية، بحسب ما ذكرت مواقع متخصصة في الموضة.

القضاء الأمريكي أوضح أن مصممة الأزياء الشهيرة دفعت تذاكر طائرة لعدد من الأشخاص إلى نيويورك وميامي ونيوجيرسي، حتى يتمكنوا من نقل المنتجات إلى الولايات المتحدة في أمتعتهم الشخصية.

أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض

وأشار المدعون الكولومبيون إلى أن مصممة الأزياء نظمت إرسال ما لا يقل عن 200 مادة مصنوعة من جلود الثعابين والتماسيح إلى الولايات المتحدة بين فبراير 2016 وأبريل 2019، وهي جلود تم الحصول عليها بشكل قانوني في كولومبيا، ثم عُثر على الاكسسوارات في صالة عرض المصممة في نيويورك.

لكن هذا النوع من الاستيراد يجب أن يحصل على ترخيص يتماشى مع اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بـ الانقراض، والتي تضمن أن هذه التجارة لا تعرّض بقاء هذه الأنواع للخطر.