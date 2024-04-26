الجمعة 26 أبريل 2024
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دراسة تكشف سرا جديدًا عن حياة السناجب الحمراء

سنجاب، فيتو
سنجاب، فيتو

 كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون أن التحديات التي تواجهها السناجب الحمراء الصغيرة في يوكون  الأمريكية خلال السنة الأولى من حياتها، يمكن أن تؤثر بشكل كبير من عمرها.

 

السناجب الحمراء

 وبحسب دراسة نشرتها مجلة "وقائع العلوم البيولوجية"، أنه على الرغم من ذلك، فإن السناجب تمتلك طفرات غذائية يمكن أن تعوض هذا التأثير، ما يسمح لها بالعيش لمدة طويلة.
 

سنجاب في مزرعة الأرانب

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