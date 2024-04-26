الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن العام يضبط 9 أشخاص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة فى 4 محافظات

لصوص سرقات، فيتو
لصوص سرقات، فيتو

 تمكن  قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديريات أمن “الأقصر – الغربية – الإسكندرية - الجيزة”، من ضبط 9 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة.

 ضبط 9 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة

ضبط صاحب شركة لتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام في الجيزة

ضبط 63 طن دقيق خلال حملة على المخابز لضبط الأسعار

 وفى مديرية أمن الأقصر؛ تم ضبط تاجر خردة "له معلومات جنائية"، داخل مخزن كائن بدائرة مركز شرطة طيبة وبحوزته "كمية من الكابلات الكهربائية وزنت 35 كيلو جرام – عداد كهربائى – 3 مفاتيح كهرباء – مقص حديدى" قام بسرقتها من شركة الكهرباء.
 

Advertisements

 

وفى مديرية أمن الغربية؛ تم ضبط عاطلان، تاجر خردة "لهم معلومات جنائية"، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة بطاريات السيارات والدراجات الهوائية.

 

واعترفوا بارتكاب 11 واقعة سرقة بدائرة قسمى شرطة (أول وثان طنطا)، وأرشدوا عن (8 بطاريات، 3 دراجات هوائية).

 

وفى مديرية أمن الإسكندرية؛ تم ضبط 4 أشخاص، لقيامهم بسرقة بعض الأدوات الرياضية من مخزن تابع لإحدى الكليات كائنة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه وأرشدوا عن المسروقات لدى إثنين من عملائهم سيئا النية (تاجرى خردة) تم ضبطهما والمسروقات (55 إطارا معدنيا – 53 دمبل "بأوزان مختلفة"). 
 

وفى مديرية أمن الجيزة؛ تم  ضبط خادمة، لقيامها بسرقة مبلغ مالى وهاتف محمول من داخل المسكن محل عملها كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة وأرشدت عن “ساعة حريمى – هاتف محمول – مبلغ مالى من متحصلات السرقة” وأضافت بإنفاقها باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتها الشخصية.
 

كما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة الجيزة لقيامه بسرقة مبلغ مالى  وهاتف محمول، وبحوزته مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة – جهاز تابلت "متحصلات واقعة السرقة"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مديرية أمن الأقصر الكابلات الكهربائية التشكيلات العصابية جرائم سرقات متنوعة جرائم سرقات سرقة بطاريات السيارات سرقات متنوعة

مواد متعلقة

ضبط صاحب شركة لتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام في الجيزة

ضبط 63 طن دقيق خلال حملة على المخابز لضبط الأسعار

ضبط سيدة تدير أكاديمية تعليمية وهمية للنصب على المواطنين في الغربية

الداخلية تستجيب لشكاوى المواطنين وتحرر 2152 مخالفة مرورية في الغربية

الأمن يضبط 3 عاطلين لاقتحامهم مسكن بالقوة بالإسكندرية ولصوص هواتف وسيارة بالقاهرة

تحرير 1410 مخالفات ملصق إلكتروني ورفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة

خطة الداخلية لتأمين احتفالات المواطنين بشم النسيم وعيد القيامة

حالة الطرق اليوم، النشرة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة في أول أيام التوقيت الصيفي

ads

الأكثر قراءة

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي بالتوقيت الصيفي والقناة الناقلة

محامية حليمة بولند تكشف كواليس حبسها

الملك فؤاد يختتم زيارته للإسكندرية برسالة شكر إلى المحافظ ومدير تنشيط السياحة (صور)

رئيس الصين يوجه رسالة للولايات المتحدة، وبلينكن يرد

ما حكم سنة الجمعة القبلية وهل هي بدعة؟ الإفتاء تجيب

أسعار الملابس الصيفية 2024، التيشيرتات تبدأ من 224 جنيها (صور)

خبراء الضرائب: غموض موقف ضريبة الأرباح الرأسمالية يهدد بخسائر فادحة للبورصة المصرية

منوعات

المزيد

شاب يقتل صديقه في باكستان بسبب البرجر

دراسة تكشف سرا جديدًا عن حياة السناجب الحمراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 27-4-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، السبت 27-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 26-4-2024 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة 26-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة في السوق

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 26-4-2024 في مصر

المزيد
ads

انفوجراف

أعراض الإصابة بضربة الشمس (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سنة الجمعة القبلية وهل هي بدعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الحر الشديد في المنام وعلاقته بالحصول على أموال

حكم تخلّف مريض التوحد عن صلاة الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية