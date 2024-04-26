الأمن العام يضبط 9 أشخاص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة فى 4 محافظات

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديريات أمن “الأقصر – الغربية – الإسكندرية - الجيزة”، من ضبط 9 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة.

ضبط 9 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة

وفى مديرية أمن الأقصر؛ تم ضبط تاجر خردة "له معلومات جنائية"، داخل مخزن كائن بدائرة مركز شرطة طيبة وبحوزته "كمية من الكابلات الكهربائية وزنت 35 كيلو جرام – عداد كهربائى – 3 مفاتيح كهرباء – مقص حديدى" قام بسرقتها من شركة الكهرباء.



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وفى مديرية أمن الغربية؛ تم ضبط عاطلان، تاجر خردة "لهم معلومات جنائية"، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة بطاريات السيارات والدراجات الهوائية.

واعترفوا بارتكاب 11 واقعة سرقة بدائرة قسمى شرطة (أول وثان طنطا)، وأرشدوا عن (8 بطاريات، 3 دراجات هوائية).

وفى مديرية أمن الإسكندرية؛ تم ضبط 4 أشخاص، لقيامهم بسرقة بعض الأدوات الرياضية من مخزن تابع لإحدى الكليات كائنة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه وأرشدوا عن المسروقات لدى إثنين من عملائهم سيئا النية (تاجرى خردة) تم ضبطهما والمسروقات (55 إطارا معدنيا – 53 دمبل "بأوزان مختلفة").



وفى مديرية أمن الجيزة؛ تم ضبط خادمة، لقيامها بسرقة مبلغ مالى وهاتف محمول من داخل المسكن محل عملها كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة وأرشدت عن “ساعة حريمى – هاتف محمول – مبلغ مالى من متحصلات السرقة” وأضافت بإنفاقها باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتها الشخصية.



كما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة الجيزة لقيامه بسرقة مبلغ مالى وهاتف محمول، وبحوزته مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة – جهاز تابلت "متحصلات واقعة السرقة"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.