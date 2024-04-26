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اقتصاد

بفارق يصل لـ 20.5 جنيه في العلبة، ننشر أسعار السجائر في الأسواق

أسعار السجائر في
أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

أسعار السجائر في الأسواق، بالرغم من إعلان  شركات السجائر رفع أسعار منتجاتها، حيث قامت الشركات خلال شهر إبريل الجاري بإعلان أسعار السجائر بعد الزيادة، إلا أنه مازالت هناك فروق سعرية بين سعر السجائر المعلن رسميًا والسعر في السوق المحلي.

جولة فيتو لرصد أسعار السجائر في السوق المحلي

«فيتو» أجرت جولة ميدانية في عدد من المحال التجارية وأكشاك بيع السجائر، لرصد أسعار السجائر في السوق المحلي، وهل تم تطبيق  أسعار السجائر الرسمية بعد الزيادة أم مازالت هناك فروق سعرين بين الرسمي والسوقي؟ تفاصيل الجولة وأسعار السجائر نستعرضها في السطور الآتية: 

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أسعار السجائر في المحال التجارية والأكشاك، فيتو

فروق سعرية بين أسعار السجائر المعلنة رسميًا والسعر السوقي

 رصدت «فيتو» فروق سعرية بين أسعار السجائر المعلنة رسميًا من الشركات والسعر السوقي في المحال التجارية وأكشاك بيع السجائر، وتتراوح الفروق السعرية من 6 جنيهات إلى 20.5 جنيه في علبة السجائر على اختلاف العلامات التجارية الخاصة بها.

كما رصدت استقرار أسعار أنواع بعض السجائر وبيعها بنفس السعر الرسمي المعلن من الشركات.

أسعار السجائر في المحال التجارية والأكشاك

وعن أسعار السجائر في المحال التجارية والأكشاك فهي كالتالي: 

أسعار السجائر في المحال التجارية والأكشاك، فيتو

أسعار سجائر إل إم في الأسواق

بلغ سعر سجائر إل إم أحمر نحو 73 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر إل إم أزرق نحو 70 جنيهًا.

 

أسعار سجائر وينستون في الأسواق

بلغ سعر سجائر وينستون أحمر نحو 55 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر وينستون أزرق نحو 55 جنيهًا.

 

أسعار سجائر إتش بي في الأسواق

بلغ سعر سجائر إتش بي أحمر نحو 30 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر إتش بي أزرق نحو 30 جنيهًا.

أسعار السجائر في المحال التجارية والأكشاك، فيتو

أسعار سجائر ميريت في الأسواق

بلغ سعر سجائر ميريت نحو 100 جنيه.

أسعار سجائر مارلبورو في الأسواق

بلغ سعر سجائر مارلبورو نحو 90 جنيهًا.

أسعار سجائر بوكس في الأسواق

بلغ سعر سجائر بوكس نحو 45 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر كليوباترا نحو 45 جنيهًا.

أسعار السجائر في المحال التجارية والأكشاك، فيتو

أسعار سجائر كابتن بلاك في الأسواق

بلغ سعر سجائر كابتن بلاك أحمر نحو 45 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر كابتن بلاك أزرق نحو 45 جنيهًا.

أسعار سجائر تارجيت في الأسواق

بلغ سعر سجائر تارجيت أحمر نحو 45 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر تارجيت أزرق نحو 45 جنيهًا.

أسعار سجائر  البن في الأسواق

بلغ سعر سجائر البن نحو 35 جنيهًا.

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