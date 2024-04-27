السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

موعد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي، فيتو

تحتفل الطائفة الإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في الواحد ظهر الرابع من مايو المقبل، بعيد القيامة المجيد، وذلك في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

يشارك في احتفالات الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد، الدكتور القس يوسف سمير راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وقيادات الطائفة الإنجيلية، كما يشارك بالترانيم فريق الحياة الأفضل.

 

ترتيبات عيد القيامة

وصرح يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي للاحتفال: "إنه سوف يتم استقبال السادة ممثِّلي وسائل الإعلام المختلفة بداية من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الرابع من مايو لنقل فعاليات الاحتفال، على أن يتم بث الاحتفال على التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها من متابعة الاحتفال".

Advertisements

وأضاف «إدوارد»: "أن برنامج الاحتفال يبدأ في الواحدة والنصف ظهرًا بصلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم لفريق الحياة الأفضل، ثم فقرة القراءة الكتابية، ثم كلمة راعي الكنيسة، وبعدها صلاة،على أن ينتهي الاحتفال بكلمة الشكر للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر".

ويشارك في احتفالات الكنيسة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، ومندوب عن المؤسسات التنفيذية، ورئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب، وسفراء الدول العربية والأجنبية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عيد القيامة ترتيبات عيد القيامة الطائفة الإنجيلية القيامة القس أندريه زكي
ads

الأكثر قراءة

عاد لينتقم، خالد بيبو: أنا جامد يا كابتن سيد واحنا بنكسب في الملعب مش بنخبي كور

اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار منتجات عبور لاند، وقائمة كاملة بالأسعار بعد ارتفاعها

ما بين بوست الطلاق ورد أحمد السقا، ما لا تعرفه عن مها الصغير

الترجي يصعد لكأس العالم للأندية 2025 وصن داونز يقبل هدية الأهلي

تصرف غير رياضي، شاهد ماذا فعل عمرو السولية مع زملائه بعد استبداله أمام مازيمبي

بيغفلونا، حيلة الشركة المنتجة لـ شيبسي لزيادة الأسعار، وشعبة المواد الغذائية تفضحها

حسام حسن يحتفل بخطبة ابنته يارا على رجل الأعمال أحمد على راشد (صور)

الأرصاد تحذر المصريين من طقس اليوم: الأمطار الرعدية والسيول تضرب هذه المناطق

منوعات

المزيد

طائرة الموت، حادث غريب لطائرة بوينج أثناء تحليقها في السماء ونجاة 176 راكبا (فيديو)

حسام حسن يحتفل بخطبة ابنته يارا على رجل الأعمال أحمد على راشد (صور)

أسير السبعينيات، بلينكن يشتري ألبوما للمغنية تايلور سويفت في بكين (صور)

بلاغ يصل للشرطة الأمريكية بوجود كائن فضائي بأحد المنازل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة في السوق

ثبات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي

ثبات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة 26-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

إجراءات جديدة من بريطانيا لمواجهة التهديدات العالمية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان العصر اليوم السبت 27 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان الظهر اليوم السبت 27 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان الفجر اليوم السبت 27 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية