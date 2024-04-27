موعد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد

تحتفل الطائفة الإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في الواحد ظهر الرابع من مايو المقبل، بعيد القيامة المجيد، وذلك في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

يشارك في احتفالات الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد، الدكتور القس يوسف سمير راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وقيادات الطائفة الإنجيلية، كما يشارك بالترانيم فريق الحياة الأفضل.

ترتيبات عيد القيامة

وصرح يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي للاحتفال: "إنه سوف يتم استقبال السادة ممثِّلي وسائل الإعلام المختلفة بداية من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الرابع من مايو لنقل فعاليات الاحتفال، على أن يتم بث الاحتفال على التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها من متابعة الاحتفال".

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وأضاف «إدوارد»: "أن برنامج الاحتفال يبدأ في الواحدة والنصف ظهرًا بصلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم لفريق الحياة الأفضل، ثم فقرة القراءة الكتابية، ثم كلمة راعي الكنيسة، وبعدها صلاة،على أن ينتهي الاحتفال بكلمة الشكر للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر".

ويشارك في احتفالات الكنيسة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، ومندوب عن المؤسسات التنفيذية، ورئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب، وسفراء الدول العربية والأجنبية.