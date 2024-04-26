تشافي يطلب التعاقد مع نجم الدوري الإيطالي

كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة عن طلب تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة التعاقد مع خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مسئولي برشلونة يرغبون في إبرام عدد من الصفقات القوية وعلي رأسها كفاراتسخيليا مؤكدة تركيز الفريق الكتالوني علي الميركاتو القادم خاصة بعد استمرار تشافي.

وبحسب الصحيفة فإن برشلونة تريد التعاقد مع كفارا بسبب رغبة تشافي في ضم اللاعب خاصة بعد متابعة خلال مباراتي برشلونة أمان نابولي في دوري أبطال أوروبا.

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وذكرت صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أن وكيل اللاعب ماموكا جوجيلي من المقرر إن يسافر إلى نابولي خلال الفترة القادمة لبحث آلية تجديد اللاعب مع نابولي، لكن في حالة عدم الاتفاق علي تفاصيل العقد ستكون الأولوية إلي برشلونة.

ساني على رادار برشلونة

كشفت تقارير إعلامية اليوم الجمعة عن وجود رغبة لدى مسئولي فريق برشلونة الإسباني في التعاقد مع الألماني ليروي ساني جناح فريق بايرن ميونخ .

ووفقًا للصحفي " خوسيه ألفاريز " فإن برشلونة يطمع في التعاقد مع ساني خلال الميركاتو القادم في طل سعي الفريق الكتالوني لتدعيم خط الهجوم.

وأكد الصحفي علي بدء مسؤولو برشلونة في التفاوض مع وكيل اللاعب لمعرفة رغبته في الانتقال للفريق الإسباني الصيف القادم.

تشافي يكشف أسباب استمراره في القيادة الفنية لبرشلونة

وقال تشافي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "أنا من أشد مشجعي برشلونة، وأفكر دائما في مصلحة الكيان، لقد التقيت برئيس النادي أمس وتركت القرار تحت تصرفه".

وأضاف: "أشعر بثقة من الرئيس والمدير الرياضي ديكو ومساعده بويان، والفريق بأكمله، لقد كان دعم اللاعبين أمرا مهما للغاية، لقد دفعوني للاستمرار واقتنعت بأن المشروع لم ينته بعد".

وتابع: "لقد دفعتني الجماهير للاستمرار أيضا، والأهم من ذلك كله، أنني أرى نفسي أتمتع بالقدرة على ذلك، لقد تفاهمنا في 3 دقائق".

وعقد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، والمدير الفني للفريق الأول تشافي هيرنانديز، اليوم الخميس مؤتمر صحفي في المدينة الرياضية "خوان جامبر" لتوضيح أسباب قرار بقاء المدرب لعام آخر وإتمام عقده.

وكان لابورتا قد عقد اجتماعا حاسمًا مع تشافي، مساء أمس الأربعاء، بحضور المدير الرياضي ديكو في المدينة الرياضية، ولكن تم استكماله لاحقًا في منزل رئيس النادي.

وتم الإعلان عن استمرار تشافي لنهاية عقده عبر الصحف الإسبانية تباعًا، قبل أن يخرج رافا يوستي نائب رئيس النادي الكتالوني، ليُعلن رسميًا بقاء المدير الفني في الموسم الجديد.

موقف ديكو من رحيل تشافي

وفجرت صحيفة "سبورت" الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل حول موقف ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة من مصير المدير الفني للفريق تشافي هيرنانديز.

وكشفت الصحيفة أن ديكو لم يكن مؤيدا تماما لاستمرارية تشافي، وكان يعتقد أن الفريق يمكنه تقديم أداء أفضل.

وأضافت الصحيفة: "ديكو كانت لديه العديد من الشكوك حول أشياء داخل الفريق أبرزها الأداء الدفاعي والإصابات المتكررة".

وأشارت إلى أن ديكو أعد خطة بديلة ولم يكن رافائيل ماركيز هو المدرب المختار لكن بعد الاجتماع مع لابورتا انتهى كل شيء ببقاء تشافي.

وأفادت الصحيفة، بأن ديكو هو رجل النادي ومخلص لمجلس الإدارة وسيقدم المساعدة لتشافي في الفترة المقبلة لتحقيق النجاح.