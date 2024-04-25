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رياضة

سبورت الإسبانية تفجر مفاجأة حول موقف ديكو من رحيل تشافي عن برشلونة

تشافي، فيتو
تشافي، فيتو

فجرت صحيفة "سبورت" الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل حول موقف ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة من مصير المدير الفني للفريق تشافي هيرنانديز.

وكشفت الصحيفة أن ديكو لم يكن مؤيدا تماما لاستمرارية تشافي، وكان يعتقد أن الفريق يمكنه تقديم أداء أفضل.

وأضافت الصحيفة: "ديكو كانت لديه العديد من الشكوك حول أشياء داخل الفريق أبرزها الأداء الدفاعي والإصابات المتكررة".

وأشارت إلى أن ديكو أعد خطة بديلة ولم يكن رافائيل ماركيز هو المدرب المختار لكن بعد الاجتماع مع لابورتا انتهى كل شيء ببقاء تشافي.

وأفادت الصحيفة، بأن ديكو هو رجل النادي ومخلص لمجلس الإدارة وسيقدم المساعدة لتشافي في الفترة المقبلة لتحقيق النجاح.

وعقد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، اجتماعا حاسما مع تشافي وديكو المدير الرياضي مساء أمس الأربعاء، وتم الاستقرار في النهاية على بقاء المدرب حتى نهاية عقده في يونيو 2025.

وكشفت تقارير صحفية أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، والمدير الفني للفريق الأول تشافي هيرنانديز، سيظهران معًا، اليوم الخميس في مؤتمر صحفي.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن لابورتا وتشافي سيظهران معًا في المدينة الرياضية "خوان جامبر" في مؤتمر صحفي مشترك الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت إسبانيا، لتوضيح أسباب قرار بقاء المدرب لعام آخر وإتمام عقده.

وكان لابورتا قد عقد اجتماعا حاسمًا مع تشافي، مساء أمس الأربعاء، بحضور المدير الرياضي ديكو في المدينة الرياضية، ولكن تم استكماله لاحقًا في منزل رئيس النادي.

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وتم الإعلان عن استمرار تشافي لنهاية عقده عبر الصحف الإسبانية تباعًا، قبل أن يخرج رافا يوستي نائب رئيس النادي الكتالوني، ليُعلن رسميًا بقاء المدير الفني في الموسم الجديد.

تشافي يقرر البقاء في برشلونة

وكانت تقارير صحفية كشفت عن موقف تشافي هيرنانديز، المدير الفني الحالي لبرشلونة، من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الحالي.

وكان تشافي قد أعلن رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي، بعد الانتقادات اللاذعة التي تلقاها من الإعلام الكتالوني، عقب خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني ضد ريال مدريد، والإقصاء من كأس الملك.

وعقد خوان لابورتا رئيس برشلونة، اجتماعا مع تشافي، من أجل مناقشة قراره النهائي سواء بالبقاء أو الرحيل.

وقال خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تشافي قرر تغيير رأيه والبقاء كمدير فني لبرشلونة".

وأضاف: "بعد اجتماع الليلة وإصرار لابورتا على بقائه، وافق تشافي على شروط برشلونة، وسيستمر في منصبه كمدير فني".

وكانت تقارير صحفية قد خرجت مؤخرا، حول رغبة إدارة البارسا في إجراء تعديل على الجهاز الفني الحالي لتشافي، والاستغناء عن المعد البدني، والمدرب العام وهو شقيقه أوسكار هيرنانديز.

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