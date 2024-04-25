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رياضة

مؤتمر صحفي لـ تشافي ولابورتا لكشف كواليس الاستمرار في قيادة برشلونة

تشافي
تشافي

كشفت تقارير صحفية أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، والمدير الفني للفريق الأول تشافي هيرنانديز، سيظهران معًا، اليوم الخميس في مؤتمر صحفي.


وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن لابورتا وتشافي سيظهران معًا في المدينة الرياضية "خوان جامبر" في مؤتمر صحفي مشترك الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت إسبانيا، لتوضيح أسباب قرار بقاء المدرب لعام آخر وإتمام عقده.

وكان لابورتا قد عقد اجتماعا حاسمًا مع تشافي، مساء أمس الأربعاء، بحضور المدير الرياضي ديكو في المدينة الرياضية، ولكن تم استكماله لاحقًا في منزل رئيس النادي.

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وتم الإعلان عن استمرار تشافي لنهاية عقده عبر الصحف الإسبانية تباعًا، قبل أن يخرج رافا يوستي نائب رئيس النادي الكتالوني، ليُعلن رسميًا بقاء المدير الفني في الموسم الجديد.

تشافي يقرر البقاء في برشلونة
 

وكانت تقارير صحفية كشفت عن موقف تشافي هيرنانديز، المدير الفني الحالي لبرشلونة، من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الحالي.

وكان تشافي قد أعلن رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي، بعد الانتقادات اللاذعة التي تلقاها من الإعلام الكتالوني، عقب خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني ضد ريال مدريد، والإقصاء من كأس الملك.

وعقد خوان لابورتا رئيس برشلونة، اجتماعا مع تشافي، من أجل مناقشة قراره النهائي سواء بالبقاء أو الرحيل.

 

وقال خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تشافي قرر تغيير رأيه والبقاء كمدير فني لبرشلونة".

وأضاف: "بعد اجتماع الليلة وإصرار لابورتا على بقائه، وافق تشافي على شروط برشلونة، وسيستمر في منصبه كمدير فني".

وكانت تقارير صحفية قد خرجت مؤخرا، حول رغبة إدارة البارسا في إجراء تعديل على الجهاز الفني الحالي لتشافي، والاستغناء عن المعد البدني، والمدرب العام وهو شقيقه أوسكار هيرنانديز.

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