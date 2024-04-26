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رياضة

نجم بايرن ميونخ على رادار برشلونة

ساني لاعب بايرن ميونخ،
ساني لاعب بايرن ميونخ، فيتو

كشفت تقارير إعلامية اليوم الجمعة عن وجود رغبة لدى مسئولي فريق برشلونة الإسباني في التعاقد مع الألماني ليروي ساني جناح فريق بايرن ميونخ .

ووفقًا للصحفي " خوسيه ألفاريز " فإن برشلونة يطمع في التعاقد مع ساني خلال الميركاتو القادم في طل سعي الفريق الكتالوني لتدعيم خط الهجوم.

وأكد الصحفي بدء مسئولي برشلونة في التفاوض مع وكيل اللاعب لمعرفة رغبته في الانتقال للفريق الإسباني الصيف القادم.

تشافي يكشف أسباب استمراره في القيادة الفنية لبرشلونة

وقال تشافي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "أنا من أشد مشجعي برشلونة، وأفكر دائما في مصلحة الكيان، لقد التقيت برئيس النادي أمس وتركت القرار تحت تصرفه".

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وأضاف: "أشعر بثقة من الرئيس والمدير الرياضي ديكو ومساعده بويان، والفريق بأكمله، لقد كان دعم اللاعبين أمرا مهما للغاية، لقد دفعوني للاستمرار واقتنعت بأن المشروع لم ينته بعد".

وتابع: "لقد دفعتني الجماهير للاستمرار أيضا، والأهم من ذلك كله، أنني أرى نفسي أتمتع بالقدرة على ذلك، لقد تفاهمنا في 3 دقائق".

وعقد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، والمدير الفني للفريق الأول تشافي هيرنانديز، اليوم الخميس مؤتمر صحفي في المدينة الرياضية "خوان جامبر" لتوضيح أسباب قرار بقاء المدرب لعام آخر وإتمام عقده.

وكان لابورتا قد عقد اجتماعا حاسمًا مع تشافي، مساء أمس الأربعاء، بحضور المدير الرياضي ديكو في المدينة الرياضية، ولكن تم استكماله لاحقًا في منزل رئيس النادي. 

وتم الإعلان عن استمرار تشافي لنهاية عقده عبر الصحف الإسبانية تباعًا، قبل أن يخرج رافا يوستي نائب رئيس النادي الكتالوني، ليُعلن رسميًا بقاء المدير الفني في الموسم الجديد. 

موقف ديكو من رحيل تشافي

 وفجرت صحيفة "سبورت" الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل حول موقف ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة من مصير المدير الفني للفريق تشافي هيرنانديز.

وكشفت الصحيفة أن ديكو لم يكن مؤيدا تماما لاستمرارية تشافي، وكان يعتقد أن الفريق يمكنه تقديم أداء أفضل.

وأضافت الصحيفة: "ديكو كانت لديه العديد من الشكوك حول أشياء داخل الفريق أبرزها الأداء الدفاعي والإصابات المتكررة".

وأشارت إلى أن ديكو أعد خطة بديلة ولم يكن رافائيل ماركيز هو المدرب المختار لكن بعد الاجتماع مع لابورتا انتهى كل شيء ببقاء تشافي.

وأفادت الصحيفة، بأن ديكو هو رجل النادي ومخلص لمجلس الإدارة وسيقدم المساعدة لتشافي في الفترة المقبلة لتحقيق النجاح.

 تشافي يقرر البقاء في برشلونة

 وكانت تقارير صحفية كشفت عن موقف تشافي هيرنانديز، المدير الفني الحالي لبرشلونة، من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الحالي.

وقال خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تشافي قرر تغيير رأيه والبقاء كمدير فني لبرشلونة".

وأضاف:"بعد اجتماع الليلة وإصرار لابورتا على بقائه، وافق تشافي على شروط برشلونة، وسيستمر في منصبه كمدير فني".

وكانت تقارير صحفية قد خرجت مؤخرا، حول رغبة إدارة البارسا في إجراء تعديل على الجهاز الفني الحالي لتشافي، والاستغناء عن المعد البدني، والمدرب العام وهو شقيقه أوسكار هيرنانديز.

سبورت الإسبانية تفجر مفاجأة حول موقف ديكو من رحيل تشافي عن برشلونة

مؤتمر صحفي لـ تشافي ولابورتا لكشف كواليس الاستمرار في قيادة برشلونة

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