الجمعة 26 أبريل 2024
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حوادث

الأمن يضبط 3 عاطلين لاقتحامهم مسكن بالقوة بالإسكندرية ولصوص هواتف وسيارة بالقاهرة

قوات الشرطة،فيتو
قوات الشرطة،فيتو

القت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، القبض على 3 عاطلين لاقتحام مسكن بالقوة في الإسكندرية.

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وكانت الأجهزة الأمنية، تتابع ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن شكوى أحد الأشخاص بقيام بعض الخارجين على القانون بمحاولة اقتحام الشقق السكنية بمنطقة البيطاش بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه يوجد خلافات بين الشاكى وأحد الأشخاص على شقة سكنية فقام على إثر ذلك بالإستعانة بـ (3 عاطلين- مقيمين بالإسكندرية) لإخراجه بالإكراه بإستخدام سلاح أبيض إلا أنهم حال قيامهم بالطرق على باب الشقة لم يستجب الشاكى لهم فانصرفوا وتم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وبحوزة أحدهم السلاح المستخدم فى الواقعة.

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وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سرقة سيارة فى منطقة أثر النبى 

كما تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن سرقة سيارة بمنطقة أثر النبي بالقاهرة.

و بالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بالجيزة) وبحوزته السيارة المُبلغ بسرقتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم السيارة لمالكها.

سرقة من داخل عيادة فى مدينة نصر 

كما تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتفين محمول من داخل إحدى العيادات بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.
 وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة  (عاطل "له معلومات جنائية") وإعترف بإرتكابه الواقعة بإسلوب المغافلة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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منطقة البيطاش بالإسكندرية الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وزارة الداخلية فى مدينة نصر سرقة سيارة فى منطقة أثر النبى سرقة من داخل عيادة فى مدينة نصر

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