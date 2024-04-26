3 طرق فعالة تحمي من الإصابة بمرض الملاريا

وجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من مرض الملاريا، مؤكدة ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية للوقاية من خطر الإصابة.

وقالت وزارة الصحة إن مرض الملاريا خطر يهدد الحياة وينتقل عن طريق أنواع البعوض.

وتضمنت أهم النصائح للوقاية من الملاريا:

1-طارد للبعوض

2-ملابس واقية بأكمام طويلة

3- استخدام الناموسيات

مرض الملاريا من الأمراض الخطيرة التي تنتقل إلى جسم الإنسان عن طريق البعوض وينتشر المرض في عدد من الدول الإفريقية.

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نصائح للوقاية من مرض الملاريا

ووجهت هيئة الدواء المصرية نصائح للوقاية من مرض الملاريا منها:

١- اتخذ الإجراءات الاحترازية لتجنب اللدغ بواسطة البعوض، مثل ارتداء القمصان ذات الأكمام الطويلة والبنطال الطويل مع الجوارب.​

٢-استخدام ووضع طارد الحشرات على الجلد والملابس. ​

٣-النوم تحت شبكة، حيث تساعد شبكات النوم،على الوقاية من لدغات الناموس أثناء النوم.​

٤- استخدم الأدوية التي تقي من الإصابة بالملاريا.

الأماكن المنتشر بها الملاريا

ونصحت هيئة الدواء المصرية المسافرين إلى الأماكن المنتشر بها الملاريا، يرجى التحدث إلى الطبيب قبل السفر بعدة أشهر لمعرفة ما إذا كان من الواجب تناول أي أدوية قبل أو أثناء أو بعد رحلة السفر للوقاية من طفيليات الملاريا.​

وحذرت من السفر لدولة تنتشر بها مرض الملاريا دون الحصول على العلاج الوقائي.

الأدوية المُستخدمة للوقاية من الملاريا هي نفس المُستخدمة في العلاج

وأكدت هيئة الدواء المصرية، أن الأدوية المُستخدمة للوقاية من الملاريا هي نفس المُستخدمة في العلاج، ويعتمد اختيار الطبيب للدواء المُستخدم على الجهة التي سيتم السفر إليها وفترة البقاء في هذه الجهة وكذلك الحالة الصحية العامة للشخص المسافر.​

وقالت وزارة الصحة إن مرض الملاريا تسببه طفيليات تنتقل إلى البشر بواسطة عدة طرق:

١- لدغات أنثى حشرات بعوض الأنوفيلس الحاملة للعدوى.

٢- أو عن طريق نقل الدم.

٣- أو الإبر الملوثة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه يوجد 5 أنواع من الطفيليات التي تسبب الملاريا أخطرها الطفيليات المنجلية وهي نوع طفيليات الملاريا الأكثر فتكًا وانتشارًا في القارة الأفريقية وثانيًا الطفيليات النشيطة وهي نوع طفيليات الملاريا مهيمن في معظم البلدان خارج إفريقيا.