لأول مرة، جامعة المنيا تفوز بتمويل تأسيس شركتين ناشئتين

قام مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة المنيا، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ومنظمة الفاو الدولية “منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة”، بالمشاركة في التقييم النهائي لمشاريع طرق الري الحديثة، وإشراك المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في أنشطة مستدامة مدرة للربح وتطوير الأعمال الزراعية الحديثة لإطلاق شركات ناشئة.

لأول مرة في تاريخ جامعة المنيا، الفوز بتمويل تأسيس وإنشاء شركتين ناشئتين، فيتو

كلية الزراعة جامعة المنيا

وفاز طلاب من كلية الزراعة جامعة المنيا بالحصول على تمويل مادي وفني لإنشاء شركتين ناشئتين من أصل (7) مشاريع مقدمة من محافظات المنيا وقنا وكفر الشيخ، بالإضافة إلى تقديم تدريب لبناء القدرات ودعم إجراءات الترخيص وتأسيس الشركة وتمويل التشغيل.

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وأهتم المشروع الأول وهو بعنوان شركة جرومي للنظم الري الحديثة “ تنقيط – رش – بوابات”، بتركيب نظم وشبكات ري حديثة يكون الهدف منها تقليل استخدام أكبر قدر ممكن من مياة الري وفي نفس الوقت لا يأثر على كمية وجودة المحصول الناتج، في حين هدف المشروع الثاني إلى تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية وذلك تحت عنوان (خير الطبيعة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية).

لأول مرة في تاريخ جامعة المنيا، الفوز بتمويل تأسيس وإنشاء شركتين ناشئتين

ويأتي ذلك للتغلب على العديد من المشكلات مثل الاستخدام المفرط للأسمدة الكيميائية والتي تؤدي إلى تراكم الأملاح في التربة مما يؤدي إلى تقليل الإنتاج، بالإضافة إلى حل مشكلة إلقاء المخلفات الزراعية والحيوانية وحرق المخلفات الزراعية والذي يسبب التلوث البيئي.

لأول مرة في تاريخ جامعة المنيا، الفوز بتمويل تأسيس وإنشاء شركتين ناشئتين

ووجه الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس الجامعة كل الدعم أثناء التدريب الخاص بتلك المشروعات الريادية المشاركة إلى جانب تأكيده من خلال كلمته أثناء التدريب بأن ريادة الأعمال أصبحت مستقبل سوق العمل والذي فرضته التغيرات الاقتصادية السريعة واختلاف طرق توفير فرص العمل للشباب.

عميد كلية التربية النوعية بجامعة المنيا



وأشارت الدكتورة إيمان زكي الشريف، عميد كلية التربية النوعية والمدير التنفيذي لمركز الإبتكار ونادي ريادة الأعمال بالجامعة في كلمتها أثناء حضور سيادتها حفل التقييم والتكريم بالقاهرة مفوضا عن رئيس الجامعة بأن التوجه العالمي لإيجاد فرص عمل للشباب هو ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وأن الجامعة تسعى لتبني أكبر عدد من الأفكار الريادية من خلال إيجاد شراكات ناجحة في مجال ريادة الأعمال التخصصية كما تم تكريم سيادتها لمجهوداتها المثمرة طوال فترة التدريب.

وحضر الحفل الختامي كلا من الدكتور عصام أبو السباع نائب مدير مركز الإبتكار ونادي ريادة الأعمال بجامعة المنيا، والدكتور محمود ضرار كلية الحاسبات والمعلومات وعضو مجلس إدارة مركز الإبتكار ونادي ريادة الأعمال بالجامعة كما تم تكريم كلا من الدكتورة أسماء ممدوح كلية التربية النوعية ومدرب ريادة الأعمال بالمركز والدكتور أسامة محمد سمير عضو مجلس إدارة مركز الإبتكار ورنادي ريادة الأعمال بالجامعة ومدرب ريادة الأعمال بالمركز.