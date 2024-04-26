الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لأول مرة، جامعة المنيا تفوز بتمويل تأسيس شركتين ناشئتين

جامعة المنيا تفوز
جامعة المنيا تفوز بتمويل تأسيس شركتين ناشئتين

 قام مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة المنيا، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ومنظمة الفاو الدولية “منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة”، بالمشاركة في التقييم النهائي لمشاريع طرق الري الحديثة، وإشراك المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في أنشطة مستدامة مدرة للربح وتطوير الأعمال الزراعية الحديثة لإطلاق شركات ناشئة. 

لأول مرة في تاريخ جامعة المنيا، الفوز بتمويل تأسيس وإنشاء شركتين ناشئتين، فيتو 

كلية الزراعة جامعة المنيا 

 وفاز طلاب من كلية الزراعة جامعة المنيا بالحصول على تمويل مادي وفني لإنشاء شركتين ناشئتين من أصل (7) مشاريع مقدمة من محافظات المنيا وقنا وكفر الشيخ، بالإضافة إلى تقديم تدريب لبناء القدرات ودعم إجراءات الترخيص وتأسيس الشركة وتمويل التشغيل.

Advertisements

وأهتم المشروع الأول وهو بعنوان شركة جرومي للنظم الري الحديثة “ تنقيط – رش – بوابات”، بتركيب نظم وشبكات ري حديثة يكون الهدف منها تقليل استخدام أكبر قدر ممكن من مياة الري وفي نفس الوقت لا يأثر على كمية وجودة المحصول الناتج، في حين هدف المشروع الثاني إلى تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية وذلك تحت عنوان (خير الطبيعة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية). 

لأول مرة في تاريخ جامعة المنيا، الفوز بتمويل تأسيس وإنشاء شركتين ناشئتين

 ويأتي ذلك للتغلب على العديد من المشكلات مثل الاستخدام المفرط للأسمدة الكيميائية والتي تؤدي إلى تراكم الأملاح في التربة مما يؤدي إلى تقليل الإنتاج، بالإضافة إلى حل مشكلة إلقاء المخلفات الزراعية والحيوانية وحرق المخلفات الزراعية والذي يسبب التلوث البيئي.

لأول مرة في تاريخ جامعة المنيا، الفوز بتمويل تأسيس وإنشاء شركتين ناشئتين

ووجه الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس الجامعة كل الدعم أثناء التدريب الخاص بتلك المشروعات الريادية المشاركة إلى جانب تأكيده من خلال كلمته أثناء التدريب بأن ريادة الأعمال أصبحت مستقبل سوق العمل والذي فرضته التغيرات الاقتصادية السريعة واختلاف طرق توفير فرص العمل للشباب. 

عميد كلية التربية النوعية بجامعة المنيا 

txt

بـ علم مصر، مستشفى جامعة المنيا تستقبل 33 مصابا ومرافقا فلسطينيا (صور)

txt

جامعة المنيا تختتم ورشة الخط العربي لطلابها


وأشارت الدكتورة إيمان زكي الشريف، عميد كلية التربية النوعية والمدير التنفيذي لمركز الإبتكار ونادي ريادة الأعمال بالجامعة في كلمتها أثناء حضور سيادتها حفل التقييم والتكريم بالقاهرة مفوضا عن رئيس الجامعة بأن التوجه العالمي لإيجاد فرص عمل للشباب هو ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وأن الجامعة تسعى لتبني أكبر عدد من الأفكار الريادية من خلال إيجاد شراكات ناجحة في مجال ريادة الأعمال  التخصصية كما تم تكريم سيادتها لمجهوداتها المثمرة طوال فترة التدريب.

وحضر الحفل الختامي كلا من الدكتور عصام أبو السباع نائب مدير مركز الإبتكار ونادي ريادة الأعمال بجامعة المنيا، والدكتور محمود ضرار كلية الحاسبات والمعلومات وعضو مجلس إدارة مركز الإبتكار ونادي ريادة الأعمال بالجامعة كما تم تكريم كلا من الدكتورة أسماء ممدوح كلية التربية النوعية ومدرب ريادة الأعمال بالمركز والدكتور أسامة محمد سمير عضو مجلس إدارة مركز الإبتكار ورنادي ريادة الأعمال بالجامعة ومدرب ريادة الأعمال بالمركز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مركز الابتكار وريادة الاعمال بجامعة المنيا أكاديمية البحث العلمى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة مشاريع طرق الري الحديثة تطوير الأعمال الزراعية لأول مرة في تاريخ جامعة المنيا الفوز بتمويل تأسيس وإنشاء شركتين ناشئتين كلية الزراعة جامعة المنيا كلية التربية النوعية بجامعة المنيا جامعة المنيا

مواد متعلقة

تفاصيل مقتل مسنة على يد زوجها في المنيا.. خلافات عائلية وراء الجريمة.. والمتهم يدعي إصابته باضطرابات نفسية

حريق هائل يلتهم مخزن أجهزة كهربائية في المنيا (صور)

العثور على جثتين لسيدة مجهولة الهوية وطالب غرقًا في المنيا (تفاصيل)

محافظ المنيا: تقديم كافة الدعم للأشقاء الفلسطينيين لحين تماثلهم للشفاء (صور)

إصابة 20 شخصًا في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

بـ علم مصر، مستشفى جامعة المنيا تستقبل 33 مصابا ومرافقا فلسطينيا (صور)

إصابة عامل إثر سقوطه داخل بالوعة صرف صحي في المنيا

نشرة أخبار المنيا في 24 ساعة، أبرزها إصابة وكيل وزارة الزراعة

ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي بالتوقيت الصيفي والقناة الناقلة

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

دوري أبطال أفريقيا، غيابات بالجملة في الأهلي عن مواجهة مازيمبي

بعد الانخفاضات الأخيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 26 أبريل 2024

اتحاد جدة يعلن تفاصيل إصابة بنزيما وكانتي

أفكر في الزواج للمرة الثانية، أبرز تصريحات صابرين بعد خلعها الحجاب

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة في السوق

جمعة ختام الصوم

منوعات

المزيد

دراسة تكشف سرا جديدًا عن حياة السناجب الحمراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 27-4-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، السبت 27-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

توقعات الأبراج، حظك اليوم السبت 27-4-2024، الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة في السوق

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 26-4-2024 في مصر

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

قدم ساعتك 60 دقيقة.. مواقيت الصلاة بالقاهرة الكبرى والمحافظات حسب التوقيت الصيفي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحر الشديد في المنام وعلاقته بالحصول على أموال

حكم تخلّف مريض التوحد عن صلاة الجمعة

ما حكم الوصية بحج الفريضة؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية