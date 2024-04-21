الأحد 21 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أخبار جامعة المنيا

جامعة المنيا تختتم ورشة الخط العربي لطلابها

جامعة المنيا، تختتم
جامعة المنيا، تختتم ورشة الخط العربي لطلابها

 اختتمت إدارة النشاط الثقافي والفني والعلمي، بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، ورشة  عمل الخط العربي، التي نُظمت للطلاب، برعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة.

 ورشة الخط العربي 

txt

رئيس جامعة المنيا يشهد اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب

txt

جامعة المنيا تُنظم قافلة بيطرية لـ "شلقام" بمركز بني مزار

استهدفت الورشة التي شارك بها عدد من الطلاب والطالبات بسبع عشرة كلية من كليات الجامعة؛ تعزيز الثقافة العربية، وتعزيز الفن الفريد للخط العربي.  

وخلال الورشة قدم المحاضر الدكتور محمد عيسى، بكلية التربية الفنية، شرحًا مفصلًا للمشاركين حول كيفية كتابة الحروف بخط الرقعة والنسخ بتقنيات تعليمية، مع عرض العديد من الأمثلة والتمارين العملية لهم، للتعرف على  الجمال والتعقيدات الفنية للخط العربي، لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم وفهم أفضل أنواع الأساليب والنماذج المختلفة في هذا الفن الذي يلهمنا ويبرز هويتنا العربية الثقافية.

Advertisements

مدير عام رعاية الطلاب بجامعة المنيا 

أشرف على تنظيم ورشة العمل، وليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، ود.فاطمة صالح، مدير إدارة النشاط الثقافي والفني والعلمي، وصابرين أحمد، وهشام إبراهيم، الاخصائيون بالإدارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جامعة المنيا أخبار جامعة المنيا الخط العربي بجامعة المنيا رئيس جامعة المنيا المنيا

مواد متعلقة

حوادث المحافظات، اليوم محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب الدقهلية، عودة فتاة كفر الشيخ بعد اختفاء 12 ساعة، وقرار من النيابة ضد تجار مخدرات بأسيوط

رغيف العيش بـ 50 قرشا، أول مخبز سياحي يطبق تخفيض أسعار الخبز في المنيا (فيديو وصور)

توريد 2848 طنًا من محصول القمح إلى صوامع المنيا خلال 5 أيام

رئيس جامعة المنيا يشهد اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب

انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات في المنيا

إصابة شخص إثر سقوطه من قطار الصعيد بالمنيا

مصرع طفل دهسا أسفل عجلات سيارة بأبو قرقاص بالمنيا

بالأسماء، تفاصيل إصابة 20 شخصا في حادث على صحراوي المنيا (صور)

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن اختفاء سرير والدة الخديوي عباس حلمي الثاني

التغيير الوزاري وحركة المحافظين، موعد وإجراءات التعديل وجهة الإعلان عنه

حبس المذيعة المغمورة إنجي حمادة عامًا لاتهامها بتعاطي المخدرات

قدم ساعتك 60 دقيقة، موعد بدء التوقيت الصيفي رسميًا

نقابة الممثلين تعتذر للإعلام وتؤكد اقتصار عزاء صلاح السعدني على أسرته وزملائه

حتى لا تسيء قلة لمهنة عظيمة، نص اعتذار الممثلين للصحفيين عن عدم حضور عزاء صلاح السعدني

نجل شقيق صلاح السعدني يغيب عن عزائه اليوم، ما السبب؟

الاحتلال يشعل العالم.. إسرائيل تستعد لهدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم.. ذبح البقرات الخمس الحمراء غدًا.. جماعات يهودية متطرفة حصلت على الموافقة.. وتبحث عن الحاخام المناسب

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد فيضانات الإمارات.. علاقة تلقيح السحب بحدوث كوارث طبيعية

رجل أمريكي يفوز بجائزة اليانصيب قيمتها نصف مليون دولار

طفل يلعب بالليزر يعرض طائرة أمريكية لخطر كبير

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 21-4-2024، أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

أسعار سيارات هيونداي توسان 2024 المستوردة بعد عودتها إلى مصر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

كيف أقضي ما فات من صيام رمضان بسبب الحيض؟ الإفتاء ترد

مواقيت الإحرام وأركان الحج، كل ما تريد معرفته عن أحكام الركن الخامس في الإسلام

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية