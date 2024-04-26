الجمعة 26 أبريل 2024
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حوادث

تحرير 1410 مخالفات ملصق إلكتروني ورفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة

حملات مرورية، فيتو
حملات مرورية، فيتو

حرر رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1410 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ الذي يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ والمساعدة في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

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ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

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كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

في السياق ذاته، تولت الأجهزة المعنية خلال الـ 24 ساعة الماضية، رفع 43 سيارة ودراجة نارية متهالكة ومتروكة بالشوارع، وتحرير 489 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

 

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الادارة العامة للمرور الملصق الالكترونى تركيب الملصق الالكتروني وزارة الداخلية

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