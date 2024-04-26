الجمعة 26 أبريل 2024
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حوادث

خطة الداخلية لتأمين احتفالات المواطنين بشم النسيم وعيد القيامة

قوات تأمين المواطنين،
قوات تأمين المواطنين، فيتو

كشف مصدر أمني، عن استعدادات أمنية مكثفة لاحتفال المواطنين بأعياد شم النسيم والقيامة المجيد.

وقال المصدر الأمني في تصريح خاص لـ “فيتو”، إن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجه باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين كافة المناسبات واحتفالات المواطنين.

خطة وزارة الداخلية لتأمين المواطنين في أعياد شم النسيم والقيامة

وأشار المصدر إلى  أن الخطة تضمنت عدة محاور رئيسية من بينها؛ تعزيز التواجد الأمني بالأماكن التي يقبل عليها المواطنون خلال الاحتفالات، ومن بينها المتنزهات والحدائق العامة، والمراسي النيلية من جانب، وتأمين المنشآت المهمة والحيوية وتكثيف الانتشار الأمني بمحيط الكنائس من جانب آخر.

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وتضمنت الخطة؛ تكثيف الحملات التموينية على المحال والمتاجر المتخصصة في بيع الأسماك المملحة والمدخنة، والتي يقبل عليها المواطنون في عيد شم النسيم، وكذلك المحال التجارية الأخرى التي تبيعها، للتأكد من مصدرها ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذلك تكثيف الرقابة على الأسواق بشكل عام، لضمان توافر كافة السلع الغذائية والاستراتيجية بكميات تتلاءم مع احتياجات المواطنين.

 

ورفع رجال الإدارة العامة للمرور،  درجات الاستعداد في إطار خطة التأمين، على كافة الطرق السريعة، والمحاور الرئيسية، نظرا لاتجاه عدد كبير من المواطنين للاحتفال بالأعياد بالمحافظات الساحلية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

 

وأكد المصدر الأمني، أنه يتم  نشر سيارات الإغاثة العاجلة على الطرق السريعة والرئيسية، لتقديم المساعدة للمواطنين والحفاظ على سلامة مرتادي الطرق، بالإضافة إلى استمرار تفعيل غرف العمليات، للتعامل مع أي طارئ خلال الـ24 ساعة.

وشدد على أن وزير الداخلية وجه بضرورة مراعاة البُعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ خطة التأمين، باعتبارها أحد ثوابت الإستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية، وكذلك التواجد الأمني الميداني الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمني، وتكثيف المرور على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة.

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