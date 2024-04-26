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تمريض الإسكندرية تعقد مؤتمرها الطلابي الأول

تمريض الإسكندرية
تمريض الإسكندرية تعقد مؤتمرها الطلابى الأول، فيتو

نظمت كلية التمريض بجامعة الإسكندرية مؤتمرها الطلابي الأول الذى عقد تحت عنوان "تجاه التنمية المستدامة: منظور طلاب التمريض" وذلك بمقر الكلية.

 

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جامعة الإسكندرية 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف وتوجيه الدكتور  على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة نفرتيتي حسن ذكى عميد الكلية، والدكتورة حنان حسني الشربيني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب  والسادة رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض، وبحضور مشرف ومشكور من العديد من الشخصيات القيادية وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية وممثلي الجهات والهيئات والقطاعات والوزارات المختلفة بالإسكندرية وأيضا ممثلي المجتمع المدني والصحافة والاعلام لدعم الشباب والطلاب في مسيرتهم تجاه التنمية المستدامة. 
وفى كلمتها الافتتاحية للمؤتمر أكدت الدكتورة نفرتيتى حسن زكي عميد الكلية أن التنمية المستدامة هى مبدأ أساسى يجب أن يضعه الجميع نصب أعينهم، موضحة أن الكلية كمؤسسة تعليمية ملتزمة بتعزيز هذا المفهوم وتشجيع البحث والابتكار في مجال الرعاية الصحية.

 

 وأكدت أن الرعاية التي توليها الدولة المصرية نحو تعزيز التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الفاعلة لتحقيقها هى إحدى الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية.

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فيما أشارت الدكتورة حنان حسني الشربيني إلى أن المؤتمر يهدف إلى إبراز الدور الريادي لطلاب جامعة الإسكندرية بصفه عامة وطلاب كليه التمريض بصفه خاصة تجاه التنمية المستدامة والتي ترسم خارطة الطريق تجاه تحقيق حلم الجمهورية الجديدة.

 

وأضافت أن الكلية شرفت بتقديم نماذج طلابية واعية قدر المسؤولية تعمل تجاه المستقبل بخطى واعدة  وتضمنت المشاركات العلمية للطلاب بالمؤتمر ١١ عرضا تقديميا وبحث علمي وأيضا ١٠ بوسترات في مجال التنمية المستدامة.

فيما أكدت الدكتورة  سلوى البدرى أستاذ ورئيس قسم التمريض الباطن والجراحى ورئيس المؤتمر ان التعليم يعد مفتاح النجاح لأي مهنة ولا سيما أرقى المهن مهنة التمريض التي تتعامل مع الانسان لذا كانت مشاركة الطلاب في هذا المؤتمر إضافة، مضيفة أن المؤتمر يعد بداية لسلسلة من المؤتمرات العلمية الطلابية التى تهتم بكل جديد فى عالم التمريض.

وأشارت الدكتور علا ممدوح سكرتير عام المؤتمر إلى أن الطلاب ومنسقى الأقسام العلمية قد بذلوا مجهود غير مسبوق لإخراج المؤتمر العلمي بالشكل الذي يليق بكلية التمريض.

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