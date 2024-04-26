بطل "جلادياتور" يعود للجمهور بمفاجأة "كلاب نائمة"

يستعد الممثل النيوزيلندي الشهير راسل كرو، بطل ملحمة "جلادياتور" (المصارع) السينمائية، للعودة بقوة بعد غياب طويل عن الشاشة.

ويبدو أن راسل كرو أراد أن تكون عودته قوية ومشهودة، فقرر الظهور في 3 أفلام دفعة واحدة، أبرزها بحسب الخبراء والنقاد فيلم "كلاب نائمة" (Sleeping Dogs).

فيلم "كلاب نائمة" مقتبس عن "كتاب المرآة" للكاتب الروماني يوجين كيروفيتش، وهو من إخراج آدم كوبر وتشارك راسل كرو فيه دور البطولة مع كارين غيلان.

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كانت بداية عودة كرو للسينما خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث شارك في فيلم "أرض السوء" (Land of Bad) في فبراير.

ينتظر الجمهور العرض الأول للفيلم الثالث "كرافن الصياد" (Kraven the Hunter) في 30 أغسطس المقبل، وسيشهد عودة كرو إلى عالم الأبطال الخارقين.

وسبق لكرو لعب دور والد سوبر مان في فيلم "رجل من حديد" (Man of Steel) في العام 2013، بالإضافة إلى دور زيوس في فيلم "ثور: الحب والرعد" (Thor: Love and Thunder) في العام 2022.

راسل كرو ممثل نيوزيلندي ولد عام 1964 في نيوزيلندا، وهو من أصول أوروبية مختلطة. انتقلت أسرته إلى العاصمة الأسترالية سيدني عندما كان في سن الرابعة، حيث تابع والداه عملهما في إعداد الطعام.

وفي أستراليا ظهر للمرة الأولى في سن الرابعة أو الخامسة في مسلسل أسترالي بعنوان (Spyforce) نظرًا لأن منتج المسلسل هو الأب الروحي لوالدته، وقال عبارة واحدة أمام بطل المسلسل (جاك تومسون) الذي ظهر بعدها بسنوات طويلة أمامه عام 1994 بدور والده في فيلم (مجموعنا): (The Sum of Us). ظهر وهو صغير أيضًا في مسلسل (The Young Doctors).

وفي عام 1997 شارك في الفيلم الذي ترشح للأوسكار لأفضل فيلم (LA. Confidential). الفترة الذهبية لـ(راسل كرو) بدأت عام 1999 بثلاثة أفلام متتالية في ثلاثة أعوام متتالية صنعت له شهرة كبيرة، عام 1999 رشح للأوسكار للمرة الأولى عن دوره في فيلم (The Insider - الدخيل) في فيلم عن قصة حقيقية من إخراج (مايكل مان) وأمام الممثل العظيم (آل باتشينو) عن دوره كعالِم يعمل في شركة سجائر ويقرر التعاون مع صحفي لكشف أسرار رهيبة متعلقة بتأثير منتجات الشركة التي يعمل بها على صحة مدخني سجائرها.

العام التالي مباشرةً قدم أشهر أدواره وثاني ترشيحاته للأوسكار وأول فوز له بها كذلك في فيلم (المصارع): (Gladiator) من إخراج (ريدلي سكوت) عن قصة قائد روماني يقع في الأسر بعد قتل أسرته ويُجبر على أن يصبح مصارعًا للأسود في ساحة الكولوسيوم الشهيرة.

وفي عام 2001 كان الترشيح الثالث له للأوسكار عن دوره ف فيلم (A Beautiful Mind - عقل جميل) بشخصية عالِم الرياضيات الأمريكي الفائز بجائزة نوبل (جون ناش)، برغم التوقعات القوية أنه سيفوز بالجائزة إلا أنه خسرها لصالح (دينزل واشنطن) عن فيلمه (يوم التدريب)، برغم أن (كرو) فاز عن نفس الدور بجوائز البافتا والكرة الذهبية واتحاد ممثلي الشاشة (SAG).

في 2003 قام ببطولة فيلم (Master and Commander: The Far Side of the World) الذي رشح للأوسكار لأفضل فيلم وتلقى تقديرات نقدية جيدة. اشترك مرة ثانية في عام 2005 مع مخرج (عقل جميل)، (رون هوارد) في فيلم (رجل السندريلا) وفي 2006 مع (ريدلي سكوت) ثانية في الفيلم الرومانسي (عام جيد).

وفي 2007 تعاون للمرة الثالثة مع (ريدلي سكوت) وللمرة الثانية مع الممثل (دينزل واشنطن) في فيلم (رجل عصابات أمريكي) عن قصة حقيقية لشرطي تولى قضية أكبر موزع مخدرات أمريكي في السبعينات، تلقى الفيلم تقديرات نقدية جيدة وأعطاه الناقد الشهير (روجر إيبرت) أربع نجوم من أربعة.

وفي نفس العام اشترك مع (كريستيان بيل) في بطولة إعادة الصنع الناجحة لفيلم الغرب الأمريكي (3:10 TO YUMA) والتي نالت تقديرات نقدية مرتفعة أيضًا.

في 2012 قدم دور المفتش (جافير) في الفيلم الموسيقي الهام (البؤساء): (Les Miserables)، وفي 2013 قام بدور والد سوبرمان الحقيقي (جور-إل) في فيلم (Man of Steel)، وفي 2014 قام بدور البطولة في فيلم المخرج (دارِن أرونوفسكي)، (Noah) عن القصة الدينية للنبي (نوح).

في 2015 أخرج فيلمه الأول (The Water Diviner): (المنقّب عن المياه) في فيلم من بطولته أيضًا عن قصة رجل أسترالي يذهب ليبحث عن ابنائه الذين فقدوا في حرب بعيدة عام 1919.

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