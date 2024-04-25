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تحذير من كارثة صحية وبيئية في غزة مع تفاقم أزمة النفايات والمياه والصرف الصحي

نفايات غزة، فيتو
نفايات غزة، فيتو

حذرت وزارة البيئة الفلسطينية من تفاقم الأوضاع الصحية والبيئية في قطاع غزة، مع ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، مما أدى إلى تفاقم أزمة النفايات والمياه والصرف الصحي.

تراكم النفايات

وأوضحت سلطة جودة البيئة بفلسطين أنه يتجمع نحو 100 ألف طن من النفايات في الشوارع، ومع ارتفاع درجات الحرارة، تزداد سرعة تحلل النفايات وانتشار الروائح الكريهة والحشرات والقوارض الضارة، ويؤدي ذلك إلى تفاقم الكارثة الصحية والبيئية في المدينة وانتشار الأمراض.
أزمة المياه:

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ولفتت سلطة جودة البيئة إلى أنه يزداد استهلاك المياه في الصيف وعند ارتفاع درجات الحرارة، ومع ذلك تم تدمير نحو 75٪ من مصادر المياه في المدينة، بالإضافة إلى وجود نقص في الوقود لسد العجز في انقطاع التيار الكهربائي، ووجود نقص حاد في المياه، ما تسبب في أزمة عطش كبيرة وأزمة صحية.
 

منع الوصول إلى البحر:

وأضافت وزارة البيئة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يحرم مواطني المدينة من النزول والاستفادة من البحر منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر من العام الماضي، وتفاقمت الأزمة مع بدء ارتفاع درجات الحرارة.


تدمير البنية التحتية:

ويضاف إلى ذلك أن الاحتلال والعدوان تسبب في تدمير كبير في البنية التحتية، لاسيما مرافق المياه والصرف الصحي والحدائق والأشجار والطرق ومختلف المرافق الخدماتية الأخرى.
 

وطالبت سلطة جودة البيئة بفلسطين المجتمع الدولي بالتدخل وانقاذ المدينة من الكارثة، والمساعدة في توفير احتياجات البلدية من الوقود والآليات لتمكينها من توفير الاحتياجات الإنسانية للمواطنين.

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