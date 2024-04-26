الجمعة 26 أبريل 2024
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إزالة 3 حالات تعد على أراض زراعية بأرمنت في الأقصر

إزالة 3 حالات تعد
إزالة 3 حالات تعد على أراض زراعية بمدينة أرمنت بالأقصر

نفذ علي عثمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، حملة لإزالة ٣ حالات إزالة تعد على أراض زراعية على مساحة ٥٢٥م بمدينة أرمنت الحيط.

وتنوعت الحالات بين أسوار بالطوب الأحمر ومونة الطين والطوب الأبيض ومونة الأسمنت، وتمت الإزالة بتأمين قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت، وبمعدات المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشارك فى الإزالة مدير وموظفو المتابعة ومشرف التنظيم بالإدارة الهندسية بالمركز ومدير الإدارة الزراعية ومشرف الإصلاح الزراعى.

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إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي أملاك الدولة وفي إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر فى تنفيذ أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات  والبناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين على مستوى مراكز المدن والقرى التابعة لاسترداد حق الدولة.

ونصت المادة 156 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الأدوات والمعدات والآلات المستخدمة في الجريمة.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

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