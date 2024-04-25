حميات الأقصر تستعد لافتتاح وحدة عناية مركزة جديدة خاصة بقسم المناظير (صور)

أكد الدكتور محمد محمد الرملى مدير مستشفى حميات الأقصر، أن لجنة وزارية قامت بزيارة لمستشفى الحميات الأقصر، لمتابعة التجهيزات النهائية لافتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمى، تحت قيادة الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر.

وأضاف مدير حميات الأقصر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة فيتو" أن التجهيزات النهائية والتطوير يساعد وحدة المناظير في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة، وتوفير تشخيص دقيق وفعال للحالات المختلفة المتعلقة بالجهاز الهضمي والكبد.

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افتتاح وحدة عناية مركزة بقسم المناظير

وأكد مدير حميات الأقصر أن هذه الخطوة تأتي في سياق أوسع لتطوير مرافق المستشفى، حيث نقترب أيضًا من افتتاح وحدة عناية مركزة جديدة خاصة بقسم المناظير.

ولفت مدير مستشفى حميات الأقصر إلى أن هذا يعكس التزامنا بتقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية المتخصصة للمرضى، وتعزيز مكانة المستشفى كمركز رائد في مجال الرعاية الصحية في محافظة الاقصر.

وتابع مدير مستشفى حميات الأقصر أنه ننتظر رؤية تأثير هذه الإضافات الجديدة على مجتمعنا، ونتطلع إلى مواصلة النجاح الإداري والفني للمستشفى، حتى يتم تقديم الرعاية الطبية ذات الجودة العالية التي يستحقها مرضانا.

ولفت مدير حميات الأقصر، إلى أن تلك تعد خطوة جديدة مليئة بالأمل والتطور في مستشفى حميات الأقصر،حيث تمت الموافقة على هذه الخطوة المهمة التي ستضيف قيمة كبيرة لخدمات المستشفى ورعاية المرضى.



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