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جامعة الأقصر تحصل على المركز الأول في التميز العلمي بمهرجان الأنشطة الطلابية

جامعة الأقصر تحصل
جامعة الأقصر تحصل على المركز الأول في التميز العلمي والفنون

حصد طلاب جامعة الأقصر على مراكز متقدمة في ختام فعاليات مسابقات مهرجان الأنشطة الطلابية بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، والذي انعقد بجامعة السويس خلال الفترة من 20 حتى 25 إبريل الجاري. 

وانتهت فعاليات المهرجان بحصول الطالب أحمد حسين نصر، بكلية الفنون الجميلة، جامعة الأقصر على المركز الأول فى مجال الفنون التشكيلية التصوير الزيتي، وحصول الطالبة ميرنا فريد كلية الفنون الجميلة على المركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية المشاركة بالمهرجان.

كما حصلت  جامعة الأقصر على جائزة التميز العلمي، وحصل عليها الطالب أحمد حسين نصر،  نظير تفوقه الدراسي.

وضم فريق الإشراف على طلاب الجامعة خلال فعاليات المهرجان بالسويس، كل من: الدكتور وائل الصغير، والأستاذ مصطفى عبد الفضيل، تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة. 

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وهنأ الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، الوفد المشارك من الطلاب وكذا الإشراف؛ على مابذلوه من جهد؛  للتمثيل المشرف للجامعة وحصولهم على جوائز متقدمة،  بين الجامعات المصرية. 

تحرير سيناء

كما هنأ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة؛  بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء،  وملحمة استرداد الأرض.

وأكد رئيس الجامعة أن تحرير سيناء يذكرنا بالعبور العظيم، وبدء الدولة المصرية خطط التنمية على أرض الفيروز مشيدًا بأعمال التنمية التي تشهدها سيناء في ظل اهتمام القيادة السياسية بالأرض المستعادة، عقب جهود مضنية بذلت؛ لمحاربة كافة أشكال الأرهاب ومن ثم وضع سيناء  على رأس أولويات الدولة في خطط التطوير.

كما هنأ رئيس الجامعة كل من؛ الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقيادات القوات المسلحة ورجالها، وكافة الشعب المصري، صاحب الإرادة والعزيمة في مشوار البناء والتعمير، كما ترحم على شهداء مصر البواسل الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لهذا الوطن واستعادة أرضه من كل مغتصب.

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