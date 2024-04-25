أمن الأقصر يضبط عنصرا إجراميا بحوزته مخدرات وسلاح ناري

تمكنت مديرية أمن الأقصر من إلقاء القبض على عنصر إجرامي بمركز إسنا سبق اتهامه في 5 قضايا ما بين سلاح ناري ومخدرات بذات الدائرة.

القبض على عنصر إجرامي بالأقصر

كان اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارا من اللواء عاطف أبو الوفاء مدير مباحث مديرية أمن الأقصر، يفيد بالقبض على «ع.ج.م» 31 عاما، عاطل، وبحوزته كمية من المخدرات وسلاح ناري.

عقب الإجراءات المقننة نجح ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إسنا في إلقاء القبض على العنصر الإجرامي وبحوزته «كيلو جرام حشيش، و200 جرام من مسحوق الشابو، وبندقية خرطوش أجنبية الصنع عيار 12 من مطموسة الأرقام وعدد 2 طلقة ومبلغ مالي».

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وبمواجهة العنصر الإجرامي بما أسفر عن ضبطه أقر بحيازة المخدرات بهدف الاتجار، والبندقية بقصد الدفاع عن النفس أثناء ممارسة نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.