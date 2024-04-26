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بداية موجة شتوية، درجات الحرارة اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب الصعيد.

وتعاود درجات الحرارة الانخفاض مرة أخرى بدءًا من اليوم الجمعة من 3:4 درجات مئوية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد  ويصاحب ذلك نشاط للرياح وسقوط للأمطار.

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وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  29  


العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 30


6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 30


بنها: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  29


الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23


العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 22


مطروح: درجة الحرارة  الصغرى  14 ودرجة الحرارة العظمى 21


سيوة: درجة الحرارة الصغرى 16  و درجة الحرارة العظمى  25


كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24


نخل: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 28


بورسعيد: درجة الحرارة  الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 25


الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 29


الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى  30


السويس:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 28


شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 36


الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34


الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 31


بنى سويف: درجة الحرارة  الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 32


المنيا: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 33


أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 32


سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  22 ودرجة الحرارة العظمى 34


الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 24  ودرجة الحرارة العظمى 38


أسوان: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة ودرجة الحرارة العظمى 39
 

أبو سمبل: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة ودرجة الحرارة العظمى 36

 

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هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة القاهرة الكبري الوجه البحرى درجات الحرارة
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