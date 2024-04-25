الجمعة 26 أبريل 2024
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أخبار مصر

هل تمتد الأمطار غدا للقاهرة؟ الأرصاد الجوية تجيب

مناطق سقوط الأمطار،
مناطق سقوط الأمطار، فيتو

حالة الطقس، قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية:"شهدنا أمس موجة شديدة الحرارة، أثرت على كافة أنحاء البلاد، ووصلت درجة الحرارة في القاهرة لـ 41 درجة، وجنوب البلاد وصلت لـ 44 درجة مئوية".

 

انكسار الموجة الحارة 

وتابعت خلال تصريحات ببرنامج “كل الزوايا” المذاع على قناة “أون”: "بدأت الموجة الحارة في الإنكسار مساء اليوم وبدأت تتغير اتجاه الرياح من جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبدأت تنخفض درجات الحرارة"، مشيرة إلى أن بداية الانخفاض في درجات الحرارة سيكون بداية من الغد، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 29 درجة، أي بانخفاض 12 درجة.

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رياح محملة بالأتربة

ولفتت إلى أنه اليوم شهدنا رياح محملة بالأتربة، أثرت على جنوب البلاد، ووصلت إلى القاهرة الكبرى، وأدت لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق، ولكن غدًا من المتوقع أن تكون هناك رياح ولكنها غير محملة بالأتربة.
 

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فرص لسقوط الأمطار

وأردفت: "غدًا هناك فرص لسقوط أمطار ستمتد للقاهرة، لكن ستكون أمطار خفيفة، لكن الأكثر تأثرا بالأمطار ستكون محافظة البحر الاحمر وجنوب سيناء وشمال ووسط الصعيد، والأمطار ستكون متوسطة، وقد يكون هناك سيول بسبب المنطقة الجغرافية".

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الجمعة، حيث من المتوقع أن يكون يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب الصعيد.

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و تعاود درجات الحرارة الانخفاض مرة أخرى بدءا من غدا الجمعة من 3: 4 درجات مئوية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد  ويصاحب ذلك نشاط للرياح وسقوط للأمطار

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة الصغرى:24

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الأمطار الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا مناطق سقوط الأمطار درجات الحرارة

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