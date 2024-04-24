الحوثيون يعلنون عن 3 هجمات بحرية جديدة من بينها استهداف مدمرة أمريكية (فيديو)
أعلن المتحدث باسم ميليشيا الحوثي اليمنية العميد يحيى سريع مساء اليوم الأربعاء تنفيذ 3 هجمات ضد سفن في خليج عدن والمحيط الهندي، مشيرا إلى أن الميليشيا الحوثية نفذت هجوما بالمسيرات ضد مدمرة أمريكية.
هجوم بالمسيرات ضد مدمرة أمريكية
وقال متحدث الحوثي عبر بيان نشره على صفحته الشخصية بموقع "إكس": نفذنا عملية ضد سفينة في خليج عدن.
وكان قد قال زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، إن عناصر الحوثي نفذوا 14 عملية خلال أسبوعين في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وحتى المحيط الهندي، كاشفا عن استهداف نحو 100 سفينة منذ بدء عمليات الحوثي في البحر الأحمر.
عبد الملك الحوثي يكشف عدد السفن المستهدفة
وأضاف عبدالملك الحوثي في كلمة متلفزة: “لا يوجد خطر على حركة الملاحة البحرية المرتبطة بالدول الأوروبية التي لا تتجه إلى إسرائيل”.
وأكد أن الهجوم الإيراني على إسرائيل شكل دعما كبيرا ومباشرا للشعب الفلسطيني وللمجاهدين في قطاع غزة، وشدد على أن المقاومة لا تزال صامدة في مواجهة العدو الذي يمتلك أحدث الأسلحة.
وتابع عبد الملك الحوثي حديثه بشأن التطورات في قطاع غزة قائلا: إن "بعض الشعوب متخاذلة والبعض الآخر متواطئ في العدوان، وبعض آخر مساهم مع العدو في عدة مجالات".
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