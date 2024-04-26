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رياضة

طارق السيد: ملف بوطيب كارثة داخل الزمالك وواثق بقدرات اللاعبين أمام دريمز

خالد بو طيب، فيتو
خالد بو طيب، فيتو

أكد طارق السيد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن ملف المغربي خالد بو طيب يعتبر "كارثة كبيرة" داخل الزمالك بعد العقوبة المفروضة من جانب الفيفا والمحكمة الرياضية، مشيرًا إلى أنه يجب تفادي تلك الأخطاء مستقبلًا، وضرورة انتقاء الصفقات بشكل جيد، وأن يكون هناك حرص على وجود لاعبين تحقق الإضافة الفنية بعيدًا عن المصالح والوكلاء.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لا أريد أن يتم ارتكاب الأخطاء الخاصة بالتعاقدات مجددًا، وصفقة خالد بو طيب كلفت نادي الزمالك 5 ملايين يورو، وعقد زيزو في البرتغال كان 12 ألف دولار شهريًّا".

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وأضاف: "تعاقد الزمالك مع بو طيب بمبالغ طائلة، بينما قام بضم زيزو مقابل 250 ألف دولار، تم التعاقد مع المهاجم المغربي مقابل مليون و900 ألف دولار.. لا أعرف من يقوم باختيار اللاعبين في الأندية".

وأتم: "أثق كثيرًا بلاعبي الزمالك ولابد أن يثقوا بأنفسهم من أجل تخطي دريمز الغاني".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة دريمز الغاني يوم الأحد المقبل على إستاد بابا يارا، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتعادل فريق الزمالك بدون أهداف مع نظيره دريمز الغاني في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان تشكيل الزمالك أمام دريمز الغاني في لقاء الذهاب، قد شهد العديد من التغييرات للغيابات التي ضربت الأبيض يأتي على رأسها أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح وعمر جابر لداعي الإصابة.

وفي السطور التالية نعرض تشكيل الزمالك أمام دريمز الغاني في موقعة إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

 

تشكيل الزمالك المتوقع أمام دريمز الغاني في الكونفدرالية

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع أمام دريمز الغاني كالتالي:"

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي، ترافيس موتيابا.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الجزيري، (مصطفى شلبي أو إبراهيما نداي). 

 

تاريخ مواجهات الزمالك أمام أندية غانا قبل مباراة دريمز

واجه الزمالك أندية غانا 10 مرات سابقة في مختلف البطولات قبل مباراة إياب نصف نهائي الكونفدرالية أمام فريق دريمز.

تلقى الزمالك 4 هزائم وحقق الفوز في مباراتين بينما حسم التعادل 4 مباريات، واستطاع لاعبو الأبيض تسجيل 9 أهداف بينما استقبلت شباكه 14 هدفا.

وكانت أكبر هزيمة تلقاها الزمالك أمام أندية غانا ضد فريق  أشانتي كوتوكو بنتيجة 5\1.

 

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية 

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك ودريمز الغاني على ملعب "بابا يارا"والمقرر له في تمام السابعة مساء يوم الأحد المقبل الموافق يوم 28  أبريل الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية 

وتنقل قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المباراة بين الزمالك ودريمز.

 

قائمة الزمالك أمام دريمز الغاني

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء  كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

 

فرص الزمالك في التأهل لنهائي الكونفدرالية 

ويحتاج فريق الزمالك إلى التعادل الإيجابي أو الفوز بأي نتيجة، في المقابل، ليس أمام دريمز سوى الفوز بأي نتيجة للتأهل.

تاهل الزمالك ودريمز إلى نصف نهائي الكونفدرالية

وكان فريق الزمالك تأهل لدور نصف النهائي عقب الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، تأهل فريق دريمز عقب الفوز على الملعب المالي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين أيضًا.

 

القيمة التسويقية للزمالك ودريمز الغاني

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 19.55 مليون يورو وأغلى لاعب في الأبيض هو أحمد سيد زيزو بقيمة 5 ملايين يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفريق دريمز الغاني 1.45 مليون يورو وأغلى لاعب هو جودفريد كينجسلي بقيمة 100 ألف يورو.

ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن القيمة التسويقية لفريق الزمالك تساوي أكثر من 13 ضعف القيمة التسويقية لفريق دريمز الغاني.

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طارق السيد نادي الزمالك المغربي خالد بوطيب الزمالك جوزيه جوميز دريمز الغاني

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