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رياضة

إبراهيم صلاح: الزمالك قادر على تحقيق الفوز والتأهل للنهائي من كوماسي

الزمالك ودريمز، فيتو
الزمالك ودريمز، فيتو

أكد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، أن هناك ثقة في لاعبي الفريق الأبيض لتحقيق الفوز على دريمز الغاني في إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "الظروف في أفريقيا صعبة ولكن لاعبي الزمالك قادرين على تخطي كافة العقبات من أجل التأهل لنهائي الكونفدرالية وإسعاد الجماهير البيضاء".

وأضاف: "مباراة دريمز صعبة وليست سهلة ولكننا قادرين على تحقيق الفوز ولاعبي الزمالك سيقدموا مباراة أفضل من الذهاب".

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة دريمز الغاني يوم الأحد المقبل على استاد بابا يارا، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتعادل فريق الزمالك بدون أهداف مع نظيره دريمز الغاني في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان تشكيل الزمالك أمام دريمز الغاني في لقاء الذهاب، قد شهد العديد من التغييرات نظرا للغيابات التي ضربت الأبيض يأتي على رأسها أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح وعمر جابر لداعي الإصابة.

وفي السطور التالية نعرض تشكيل الزمالك أمام دريمز الغاني في موقعة إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام دريمز الغاني في الكونفدرالية

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع أمام دريمز الغاني كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي، ترافيس موتيابا.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الجزيري، (مصطفى شلبي أو إبراهيما نداي). 

تاريخ مواجهات الزمالك أمام أندية غانا قبل مباراة دريمز

واجه الزمالك أندية غانا 10 مرات سابقة في مختلف البطولات قبل مباراة إياب نصف نهائي الكونفدرالية أمام فريق دريمز.

تلقى الزمالك 4 هزائم وحقق الفوز في مباراتين بينما حسم التعادل 4 مباريات، واستطاع لاعبو الأبيض تسجيل 9 أهداف بينما استقبلت شباكه 14 هدفا.

وكانت أكبر هزيمة تلقاها الزمالك أمام أندية غانا ضد فريق  أشانتي كوتوكو بنتيجة 5\1.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية 

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك ودريمز الغاني على ملعب "بابا يارا"والمقرر له في تمام السابعة مساء يوم الأحد المقبل الموافق يوم 28  أبريل الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية 

وتنقل قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المباراة بين الزمالك ودريمز.

قائمة الزمالك أمام دريمز الغاني

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء  كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

 

فرص الزمالك في التأهل لنهائي الكونفدرالية 

ويحتاج فريق الزمالك إلى التعادل الإيجابي أو الفوز بأي نتيجة، في المقابل، ليس أمام دريمز سوى الفوز بأي نتيجة للتأهل.

تاهل الزمالك ودريمز إلى نصف نهائي الكونفدرالية

وكان فريق الزمالك تأهل لدور نصف النهائي عقب الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، تأهل فريق دريمز عقب الفوز على الملعب المالي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين أيضًا.

 

القيمة التسويقية للزمالك ودريمز الغاني

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 19.55 مليون يورو وأغلى لاعب في الأبيض هو أحمد سيد زيزو بقيمة 5 ملايين يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفريق دريمز الغاني 1.45 مليون يورو وأغلى لاعب هو جودفريد كينجسلي بقيمة 100 ألف يورو.

ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن القيمة التسويقية لفريق الزمالك تساوي أكثر من 13 ضعف القيمة التسويقية لفريق دريمز الغاني.

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