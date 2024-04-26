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محافظات

نتائج حملة تموين الإسكندرية على الأسواق والمخابز السياحية

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

واصل مسئولو مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية شن الكثير من الحملات على الأسواق والرقابة على المخابز السياحية.

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وواصلت الحملات التموينية جهدها اليومي في الرقابة على المخابز السياحية والأفرنجية والأسواق، وذلك بناء على توجيهات من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للرقابة على المخابز السياحية والأفرنجية والأسواق.  

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وأصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المخابز السياحية والافرنجية والأسواق ، وجرى شن حملة  برئاسة حسن داود مدير إدارة تموين العامرية بالتعاون مع ادارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف  مؤنس محمد المشرف العام على الرقابة وخالد عوض مفتش الرقابة بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٣ محاضر نقص وزن شرائح مختلفة تحرير عدد ٣ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات تحرير محضر تصرف لمخبز بلدي في ٣٤ شيكارة دقيق بلدى زنة ٥٠ كجم باجمالى ١٧٠٠ كجم دقيق بلدى مدعم تحرير محضر عدم انتظام قيد فى السجلات لمحطة تموين سيارات،تحرير محضرين عدم إعلان عن أسعار الخبز الفينو لعدد ٢ مخبز افرنجى بالمخالفة للتوجيه ١٥ لسنة ٢٠٢٤،تحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي بالمخالفة للتوجيه ١٥ لسنة ٢٠٢٤.

وتم التفتيش على محلات بيع الفسيخ والرنجة وتبين التزام المحلات بالإعلان عن الأسعار وصلاحية الأسماك سارية، ولم يتم رصد مخالفات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

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الاسكندرية تموين إدارة تموين الإسكندرية

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