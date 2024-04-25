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أخبار مصر

القومي للأجور يكشف عن مشروع قرار لضمان تطبيق الحد الأدنى (فيديو)

الحد الأدنى للأجور،
الحد الأدنى للأجور، فيتو

الحد الأدنى للأجور، قال عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور، إن كل شركات القطاع الخاص ملزمة بلا استثناء بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

 

قرارات المجلس القومي للأجور

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر بقناة "أون": ندرس سن تشريع لإضفاء صفة الإلزامية على قرارات المجلس القومي للأجور وإحالته لمجلس النواب.

 

دراسة الشركات المتعثرة

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لا تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور.

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مشروع القومي للأجور

وأشار إلى أنه سيتم عرض علي مجلس النواب مشروع قانون يمنح صفة الإلزام لقرارات القومي للأجور لضمان تطبيق قراراته على أرض الواقع.
 

الحد الأدنى للأجور، في وقت سابق كشف عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

 

تطبيق الحد الأدنى للأجور 
 

وقال "خضر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": طبقا لقرار المجلس القومي للأجور بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 6000 جنيه بدءًا من من شهر مايو.

 

التوافق علي الحد الأدنى للأجور 
 

وأضاف: "الحد الأدنى للأجور الذي تم الإعلان عنه ملزم للقطاع الخاص، والقرار صدر بالتوافق والتراضي بين ممثلي النقابات العمالية والوزارات المعنية وممثلي منظمات أصحاب الأعمال".
 


استثناء بعض المؤسسات من الحد الأدنى للأجور
 

ولفت: الشركات التي تتعرض لبعض التحديات وتعاني من التعثر يجب عليها التقدم لمنظمة أصحاب الأعمال التابعة لها بالأوراق الرسمية التي تثبت أنها لا تستطيع أن تفي بأجورها حتى يتم استثناؤها من الوفاء بتطبيق الحد الأدني للأجور 6000 جنيه، ولجنة التظلمات برئاسة وزير العمل ستقوم بفحص أوراق تلك المؤسسة.

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المستفيدون من الحد الأدنى للأجور 


وأشار: 18 مليون مواطن يستفيدون من زيادة الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه، لافتًا إلي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المؤسسة التي تمتنع عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور خاصة في حال أنها لا تعاني من أي تحديات مالية.

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