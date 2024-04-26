خرجت للامتحان ولم تعد، تحقيقات موسعة في واقعة تغيب فتاة في ظروف غامضة

تجري نيابة شرق القاهرة تحقيقات موسعة في واقعة تغيب فتاة في ظروف غامضة في أثناء خروجها من الامتحان بإحدى الكليات بـ جامعة عين شمس في مصر الجديدة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

حررت أسرة الفتاة محضرًا بقسم شرطة مدينة نصر أول، بتغيبها عن المنزل منذ 4 أيام في ظروف غامضة في أثناء خروجها من الامتحان بإحدى الكليات بجامعة عين شمس في مصر الجديدة حيث إن الفتاة تغيبت بتاريخ 21 أبريل الجاري، خرجت “مهرائيل أسعد روماني”، مقيمة في منطقة عزبة النخل لأداء الامتحان بإحدى الكليات بجامعة عين شمس، علم والدها باختفائها عندما ذهب لاصطحابها من الجامعة إلى المنزل وتبين تغيبها في ظروف غامضة، ولم تخبر أي من زملائها أو أقاربها عن مكان تواجدها.

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تحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.