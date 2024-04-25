تامر حسني يغني متجمعين في احتفالية عيد تحرير سيناء (فيديو)

شدا الفنان تامر حسني بأغنية “متجمعين” خلال احتفالية عيد تحرير سيناء المقامة حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وافتتح تامر حسني الحفل بهذه الأغنية، وسط تفاعل وحماس كبير من الحضور.

ويحيي النجم تامر حسني والنجمة أنغام، حفلا غنائيا مميزا بالعاصمة الإدارية احتفالا بذكرى عيد تحرير سيناء والذي يحل اليوم 25 أبريل الجاري.

ويقدم النجمان باقة متنوعة من أجمل أغانيهما، والتي يحبها جمهورهما، وكذلك يتضمن الحفل فقرات أخرى مميزة.

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حفل تامر حسني وأنغام بالعاصمة الإدارية

وكانت الشركة المنظمة للحفل قد نشرت في وقت سابق البوستر الدعائي لحفل تامر حسني وكتبت: "انتظروا نجم مصر الفنان تامر حسني في احتفالات ذكري تحرير سيناء؛ يوم 25 أبريل بالعاصمة الإدارية الجديدة".

كما نشرت بوستر آخر للفنانة أنغام وعلقت: "انتظروا ليلة استثنائية تحييها صوت مصر أنغام ضمن فعاليات احتفالية ذكري تحرير سيناء؛ يوم 25 أبريل بالعاصمة الإدارية الجديدة".