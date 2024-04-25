الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الليلة، تامر حسني وأنغام يحييان حفل عيد تحرير سيناء بالعاصمة الإدارية

أنغام وتامر حسني،
أنغام وتامر حسني، فيتو

 يحيي النجم تامر حسني والنجمة أنغام مساء اليوم الخميس، حفلا غنائيا مميزا وذلك بالعاصمة الإدارية احتفالا بذكرى عيد تحرير سيناء والذي يحل اليوم 25 أبريل الجاري. 

ومن المقرر أن يقدم النجمان باقة متنوعة من أجمل أغانيهما، والتي يحبها جمهورهما، وكذلك يتضمن الحفل فقرات أخرى مميزة.

 

حفل تامر حسني وأنغام بالعاصمة الإدارية 

 وكانت الشركة المنظمة للحفل قد نشرت في وقت سابق البوستر الدعائي لحفل تامر حسني وكتبت: "انتظروا نجم مصر الفنان تامر حسني في احتفالات ذكري تحرير سيناء؛ يوم 25 أبريل بالعاصمة الإدارية الجديدة".

Advertisements

 

كما نشرت بوستر آخر للفنانة أنغام وعلقت: "انتظروا ليلة استثنائية تحييها صوت مصر أنغام ضمن فعاليات احتفالية ذكري تحرير سيناء؛ يوم 25 أبريل بالعاصمة الإدارية الجديدة".

باسم سمرة يشارك تامر حسني بطولة فيلم ري ستارت

تعرف على أسعار حفل أنغام في دبي

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حفل تامر حسني وأنغام بالعاصمة الإدارية تامر حسني أنغام عيد تحرير سيناء

مواد متعلقة

تامر حسني وهنا الزاهد من كواليس فيلم ري ستارت: راجعين لكم بدم جديد

أصالة لـ أنغام: ليه كل الفنانين بيحبوا الأهلي والفنانة ترد (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

10 رسائل هامة من الرئيس السيسي للمصريين في ذكرى تحرير سيناء

لمن استطاع إليها سبيلا، أسعار الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة بالمحال التجارية (صور)

حزب العدل يدين واقعة الاعتداء على المواطنين المسيحيين بالمنيا ويعلن تشكيل لجنة تقصي حقائق

سعر صرف الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 25 أبريل 2024 (تحديث لحظي)

مصرع مدير نيابة مرور الجيزة في حادث أليم

تعرف على طلب الرئيس السيسي من المصريين في ذكرى تحرير سيناء

أخبار مصر: زيادة أسعار سجائر وينستون وكامل وجولدن كوست، محافظة جديدة تنظم لمقاطعة الأسماك، وقف خدمات الكاش بشركات المحمول

منوعات

المزيد

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 26-4-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، الجمعة 26-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

وفاة الصديق السابق للأميرة البريطانية بياتريس

توقعات الأبراج، حظك اليوم الجمعة 26-4-2024، الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 25-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الخميس 25-4-2024

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي صباح اليوم الخميس 25 - 4 - 2024

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 24-4-2024 في ختام التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لحلفاء أمريكا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحماة في المنام وعلاقتها بقدوم مولود ذكر ورزق واسع

في الدنيا والآخرة، دار الإفتاء تكشف مصير محتكري السلع

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 25 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية