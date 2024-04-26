بعد تراجع عز وبشاي والسويس للصلب، أسعار الحديد اليوم الجمعة 26- 4 - 2024 بالأسواق

أسعار الحديد اليوم، تنشر فيتو أسعار الحديد اليوم الجمعة، حيث يهتم الكثير بمعرفة الأسعار يوميًّا كما نهتم بنشر أسعار مواد البناء بالسوق المصري بجانب كافة السلع وباقي القطاعات الأخرى.

وكشف عدد من الشركات وعلى رأسها حديد عز وحديد بشاي وحديد السويس للصلب، عن تراجع الأسعار خلال شهر أبريل الجاري.

أسعار الحديد اليوم، فيتو

وتتفاوت أسعار الحديد اليوم من منطقة لأخرى، بحسب تكلفة النقل وهامش أرباح التاجر والموزع، وبحسب الشركات المصنِّعة والأسعار المعلنة تسليم أرض مصنع، كما تشهد فروقًا سعرية كبيرة وغير منضبطة لدى بعض التجار والموزعين.

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متوسط سعر الحديد

بلغ سعر طن حديد عز اليوم قيمة 40700 جنيه.

قيمة 40700 جنيه. سجل سعر طن حديد السويس نحو 40500 جنيه.

جاء سعر حديد المعادي بـ 48000 جنيه للطن.

وصل سعر طن حديد مصر ستيل إلى 40500 جنيه.

سعر طن حديد العشري فسجل نحو 40500 جنيه.

سعر طن حديد المصريين بلغ نحو 40700 جنيه.

سجل سعر طن حديد الكومي خلال تعاملات اليوم نحو 40700 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 40800 جنيه.

وكان خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن حديد عز تسليم أرض المصنع انخفض بنحو 5800 جنيه، ليصل إلى 40.7 ألف جنيه للطن.

وأشار إلى أن أعلى سعر سجله طن حديد عز بلغ نحو 58.3 ألف جنيه في 5 فبراير 2024، وأقل مستوى في 27 سبتمبر 2023، عندما هبط سعر الطن إلى 28.9 ألف جنيه، بحسب بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

السوق يترقب مزيدا من الهبوط بالتزامن مع استمرار تراجع الدولار

توقع الدجوي، المزيد من التراجع في الأسعار بالتزامن مع استمرار تراجع الدولار في البنوك وتوقعات زيادة الإنتاج مع تدبير الدولار لاستيراد البيليت وخام الإنتاج بالنسبة لمصانع الدرفلة.

القطاع العقاري واجه العديد من الصعوبات والركود الحاد خلال السنوات الماضية

أكد عضو الشعبة العامة للمستوردين، أن القطاع العقاري واجه العديد من الصعوبات والركود الحاد خلال السنوات الماضية بسبب الارتفاعات الجنونية فى أسعار حديد التسليح والتى ارتفعت ارتفاعات كبيرة وغير مبررة لدرجة أن سعر طن حديد التسليح ارتفع لأكثر من 60 ألف جنيه.

أسباب انخفاض أسعار الحديد في الأسواق

أرجع عضو الشعبة العامة للمستوردين، تراجع الأسعار إلى زيادة الطلب على الحديد والأسمنت ومواد البناء كلها بسبب ما اتخذته الحكومة من إجراءات ساهمت في تسهيل استخراج تراخيص البناء لعدد كبير من الأفراد.

وقال الدجوي في بيان: "إن السوق حاليًا يترقب مزيد من الهبوط".

مطالبة الحكومة بإجراء دراسة اقتصادية لتكاليف صناعة الحديد

طالب الدجوي، الحكومة بإجراء دراسة اقتصادية لتكاليف صناعة الحديد مع وضع هامش ربح مناسب للصناع والتجار، وخاصة أن قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات الاقتصادية الكبيرة التى تعتمد على أكثر من 100 مهنة أخرى وتوفر الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة للراغبين فى الحصول على فرص العمالة.

زيادة تكاليف الإنتاج مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنحو 50%

أشار إلى أن تراجع سعر الدولار ساهم في تراجع الأسعار إلا أن بنود أخرى في تكاليف الإنتاج زادت في نفس الفترة، على رأسها زيادة أسعار الغاز الطبيعي بنحو 50٪، حيث يتم تسعير الغاز وفقًا لسعر الدولار حتى مع سداد القيمة بالجنيه المصري.

بداية صناعة الحديد والصلب

وبدأت هذه الصناعة في مصر في الأربعينيات من خلال عدد من الشركات الخاصة بهدف استغلال الخردة من مخلفات الحرب العالمية الثانية من خلال صهرها بأفران تعمل بالوقود السائل ثم صبها يدويا في قوالب ودرفلتها إلى حديد تسليح وكان يتم ذلك في “الشركات التالية” الدلتا والأهلية والنحاس.

وشهدت الأفران تطويرًا متلاحقًا، وفي نهاية الخمسينات أُنشئ بحلوان أول مصنع متكامل باستخدام تكنولوجيا الأفران العالية، وفي بداية الثمانينات أسست شركة أخرى بالدخيلة بالإسكندرية بالتعاون مع اليابان والاعتماد على تكنولوجيا جديدة لإنتاج الصلب من نوعيات عالية الجودة من خامات الحديد الاستخراجية المستوردة وباستخدام الغاز الطبيعي (بدلا من الفحم) وتحويلها إلى حديد إسفنجي، ولقد اتجه العديد من المستثمرين إلى اقتحام صناعة الصلب بدأ من مشروعات الدرفلة باستخدام عروق مستوردة ثم التطور بإضافة وحدات صهر وشركات لإنتاج العروق وإنتاج ودرفلة المسطحات سواء للسوق المحلي أو للتصدير.

3 أنواع لشركات حديد التسليح

1- شركات متكاملة وتنتج من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائي وأبرزها شركة عز الدخيلة بالإسكندرية التي تعتمد على خامات مستوردة ذات مواصفات عالية وتنتج كافة أشكال ومواصفات حديد التسليح.

2 - شركات نصف متكاملة وتنتج المنتج النهائي من صهر الخردة أو الحديد الإسفنجي وهذه الشركات تعتمد على ما يتاح من خردة صلب محلية واستيراد خردة الصلب حديد إسفنجي من الخارج.

3 - مصانع الدرفلة والتي تقوم بشراء عروق الصلب من مصدر محلي أو مستورد ودرفلتها إلى حديد التسليح.