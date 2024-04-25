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سياسة

نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد 1 مايو

المحامون الجدد، فيتو
المحامون الجدد، فيتو

يترأس  عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، الأربعاء المقبل، 1 مايو، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، والتي تعقدها النقابة العامة للمحامين، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي، ويجب الالتزام بالزي الرسمي، بدلة كاملة، والكرافتة، وروب المحاماة.

جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد

وتعقد الجلسة لجميع المحامين الجدد المتقدمين للالتحاق بجداول نقابة المحامين، وصدر لهم رقم قيد، وأسمائهم مدرجة في الكشف المرفق، من جموع النقابات الفرعية.

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وأعلن المستشار محمد أبوضيف باشا، الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، عن نتيجة انتخابات نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة التي تم عقدها السبت ٢٣ مارس الماضي.

عبد الحليم علام نقيب المحامين 

وفاز النقيب الحالي عبدالحليم علام بمنصب نقيب المحامين لدورة جديدة تنتهي في 2028 بواقع 23 ألفًا و955 صوتًا، فيما حصل سامح عاشور على 20316 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة، بينما حصل نبيل عبدالسلام على 12 ألفًا و87 صوتًا.

عضوية نقابة المحامين 

وفاز بعضوية مجلس النقابة العامة على مقاعد الإدارات القانونية كل من أسامة سالمان بـ15 ألفًا و٦٩٥ صوتًا، وحسام مصطفى بـ١٢ ألفًا و٩١٠ أصوات، وأحمد حسام سالم بـ١١ ألفًا و٤٤٤ صوتًا.

فيما فاز ٨ أعضاء بمقاعد محاكم الاستئناف، أولهم أبوبكر ضوة بـ١٦ ألفًا و٤٠١ صوت عن محكمة استئناف القاهرة، ومحمد عبدالوهاب بـ١٢ ألفًا و٢٧٢ صوتًا عن محكمة استئناف الإسكندرية، ومجدي سخى بـ١١ ألفًا و٨٨٢ صوتًا عن محكمة الإسماعيلية وناصر العمري بـ ١٠ آلاف و٨٨٦ صوتًا عن محكمة المنصورة، ومحسن لطفي بـ٩ آلاف و٣٣٦ صوتًا عن محكمة طنطا، ومحمد الكسار بـ١٢ ألفًا و٢٩٣ صوتًا عن بني سويف ومحمد كركاب بـ١٢ ألفًا و٣٤٨ صوتًا عن أسيوط وعبدالمجيد هارون بـ١٦ ألفًا و٧٦١ صوتًا عن قنا.

فيما فاز بعضوية مجلس النقابة دون محاكم الاستئناف ١٧ مرشحًا هم: ممدوح علي عبدالعال وإبراهيم عزالعرب وسعيد عبدالخالق ومحمد هيبة ويحيى التوني ومحمود الداخلي ومحمد فزاع وعيسى أبوعيسى وعمر هريدي وربيع الملواني ومحمود تفاحة والسيد جابر مكي وأحمد أسامة وعمرو الخشاب ومحمد إبراهيم عيسى والسيد حسن ومحمد راضي مسعود.

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نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين المحامين 14 نقابة للمحامين
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