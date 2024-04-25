الخميس 25 أبريل 2024
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خارج الحدود

عبد الملك الحوثي يتعهد بتوسيع العمليات العسكرية في البحر الأحمر

عبد الملك الحوثي،
عبد الملك الحوثي، فيتو

قال زعيم  جماعة الحوثي اليمنية، عبد الملك الحوثي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "طالما استمر الحصار والعدوان على غزة فستستمر عملياتنا جنوب البحر الأحمر".

عمليات الحوثي في البحر الأحمر 

وأضاف عبدالملك الحوثي: "عملياتنا البحرية العسكرية مستمرة، ونسعى إلى توسيعها لتشمل المحيط الهندي وعددا كبيرا من البارجات الغربية أصبحت تخشى الاستقرار في أماكن عدة بالبحر الأحمر".

وتابع: "هناك تراجع في عدد السفن الأمريكية التي تمر عبر البحر الأحمر بنسبة 80%، وأسعار التأمين الأمريكية على السفن التي تمر في البحر الأحمر بلغت 50 مليون دولار".

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وأكد الحوثي: "أن ميناء إيلات تعطل بشكل كامل وصادرات وواردات العدو تراجعت بسبب هجمات المسيرات".

وفي وقت سابق، ذكر زعيم جماعة الحوثيين أن عناصر الحوثي نفذوا 14 عملية خلال أسبوعين في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وحتى المحيط الهندي، كاشفا عن استهداف نحو 100 سفينة منذ بدء عمليات الحوثي في البحر الأحمر.

عبد الملك الحوثي يكشف عدد السفن المستهدفة

وأضاف عبدالملك الحوثي في كلمة متلفزة: “لا يوجد خطر على حركة الملاحة البحرية المرتبطة بالدول الأوروبية التي لا تتجه إلى إسرائيل”.

وأكد أن الهجوم الإيراني على إسرائيل شكل دعما كبيرا ومباشرا للشعب الفلسطيني وللمجاهدين في قطاع غزة، وشدد على أن المقاومة لا تزال صامدة في مواجهة العدو الذي يمتلك أحدث الأسلحة.

وتابع عبد الملك الحوثي حديثه بشأن التطورات في قطاع غزة قائلا: "إن بعض الشعوب متخاذلة والبعض الآخر متواطئ في العدوان، وبعض آخر مساهم مع العدو في عدة مجالات".

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