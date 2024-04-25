محافظ الإسكندرية يستقبل الملك أحمد فؤاد الثاني باستاد الإسكندرية الرياضي
استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الملك أحمد فؤاد الثاني ملك مصر والسودان سابقًا آخر ملوك الدولة العلوية، وابنه الأمير محمد علي، والوفد المرافق لهم، في زيارة إلى ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي.
رحب اللواء محمد الشريف، بالملك أحمد فؤاد الثاني، معربًا عن سعادته واعتزازه بزيارته مدينة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، متمنيًا له وللوفد المرافق قضاء أوقات سعيدة داخل الإسكندرية وزيارة المزيد من معالمها.
وخلال الزيارة، أطلق محافظ الإسكندرية والملك، حمامة بيضاء من داخل مقصورة الإستاد الرئيسية تيمنًا بالسلام، كما زارا القاعة الملكية المعروفة بقاعة الملك فاروق في ستاد الإسكندرية.
جاء ذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء هشام لطفي مدير ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، والدكتورة إيمان شرف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، وأحمد صدقي مدير هيلتون كورنيش، والأستاذ محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، والدكتورة أمل العرجاوي مدير مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية، والمهندسة زينب السيد رئيس حي وسط.
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