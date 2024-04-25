رضا البحراوي: سعيد بنجاح "كزبرة" واد غلبان تعب وشقي كتير (فيديو)

أشاد المطرب رضا البحراوي بمغني المهرجانات كزبرة وبالنجاح الذي وصل له، خاصة بعد مشاركته في مسلسل كوبرا بطولة محمد عادل إمام.

وقال رضا البحراوي خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج “كلام الناس” على قناة MBC مصر: أنا في الحقيقة سعيد لكزبرة لما وصل إليه، كافح كثيرا حتى يصل إلى ما هو فيه.. “غلبان شقي وتعب كتير”.

أبناء رضا البحراوي

وفي نفس اللقاء قال المطرب الشعبي رضا البحراوي: "أنا عندي 8 عيال آخرهم ريان لسه مولود، ومش حقيقي إني خلفت 9 أطفال زي ما هو منتشر على السوشيال ميديا".

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وأضاف: "أنا بحب العزوة ويبقى عندي أطفال كتير وعلشان كده خلفت 8 عيال".

عزوة رضا البحراوي

وتابع رضا البحراوي: "أنا بحب أهلي وإخواتي وأحب يكون ورايا عزوة وناس، والمهنة بتاعتي لو كانت دامت لغيري مكنتش وصلت ليا، علشان كدة أهم حاجة عزوتي وسندي المتمثل في ولادي وأبويا وأمي وأخواتي".

رضا الوالدين

وأكمل رضا البحراوي: "أنا كسبان علشان أبويا وأمي راضيين عني والحمد لله أكتر حاجة بتشغلني هو رضاهم ".