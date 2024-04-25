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أول قرار ضد المتهم باستعراض قوته بتعذيب شاب من ذوي الهمم في الدقهلية

نيابة طلخا، فيتو
نيابة طلخا، فيتو

أصدرت نيابة طلخا في محافظة الدقهلية قرارا بحبس الشخص المتهم باستعراض قوته وتعذيب شاب من ذوي الهمم، ذوي الاحتياجات الخاصة"معاق ذهنيا" من ابناء قرية ميت عنتر مركز طلخا 4 أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعات التجديد له في الموعد القانوني 

 

وكان رجال مباحث مركز شرطة طلخا في محافظة الدقهلية ألقوا القبض على المتهم بضرب وتعذيب واستعراض قوته على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية ميت عنتر.

شاب يعذب شخصا من ذوي الهمم

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وكان مستخدمو مواقع الاتصال الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو لشخص يعتدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في العقد الثاني من عمره،  بقرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية.

ضربه 4 مرات وعذبه

وتبين من الفيديو، أن شخصا يدعى السيد عبد السميع، اعتدى بالضرب على الشاب أسامة 29 سنة، معاق ذهنيًا، عن طريق ضربه 4 مرات بخشبة سميكة على رأسه وظهره.

 

عايزين حق أسامة هاشتاج لنشطاء التواصل الاجتماعي

 

وفعّل نشطاء التواصل الاجتماعي هاشتاج عايزين حق أسامة وطالب كثيرون بمعاقبة المعتدي.

ورصدت إدارة الدعم الفني بمديرية أمن الدقهلية مقطع الفيديو الذي رصد اعتداء المتهم على أسامة من ذوي الهمم بميت عنتر،  كما حررت والدة أسامة محضرا بمركز شرطة طلخا اتهمت فيه الشخص الذي ظهر بالفيديو.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث تحت اشراف اللواء محمد عز مدير مباحث الدقهلية والعميد محمد الحسيني مدير مباحث أمن الدقهلية وفريق البحث بمركز شرطة طلخا، وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بالاعتداء علي الشاب لخلافات جيرة، وبعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، امرت بحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

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