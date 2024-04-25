الخميس 25 أبريل 2024
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غدا، بدء تطبيق غلق محلات الجيزة بالتوقيت الصيفي

بدء غلق محلات الجيزة
بدء غلق محلات الجيزة في التوقيت الصيفي، فيتو

يبدأ تفعيل التوقيت الصيفي بكل الخدمات في محافظة الجيزة غدا الجمعة الموافق 26 إبريل في توقيت الساعة الثانية عشر صباحا، ويستمر حتى نهاية أكتوبر 2024، حيث يعود تطبيق التوقيت الشتوي مرة أخرى.

 

بدء عمل المحلات بالتوقيت الصيفي بالجيزة
 

مصدر مطلع بمحافظة الجيزة كشف لفيتو مواعيد عمل المحلات في التوقيت الصيفي بالمحافظة، مشيرا إلى أنها تبدأ يوميًا من 7 صباحًا وتُغلق في تمام الساعة 11 مساءً، مع مد العمل خلال أيام الإجازات و"الويك إند" يومي الخميس والجمعة، فضلًا عن الأعياد الرسمية.
 

وأوضح المصدر، أنه سيتم السماح للعمل في المحلات والمولات حتى الساعة 12 منتصف الليل، بينما يستثنى من هذه المواعيد الكافيهات والمطاعم والبازارات التي تم تحديد بدء العمل فيها من الساعة 5 فجرًا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.

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مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي
 

وتكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفًا)  عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرارًا من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحلات.

ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.
 

ويٌسثنى من هذه المواعيد  محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، والأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

كما تستمر خدمة التيك أواي  (Take – away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.

وشهور الصيف وفقًا لأحكام هذا القرار تبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

وتكون عقوبة المخالف لهذه المواعيد  تحرير إنذار بالغلق مع متابعته عقب أسبوعين للتأكد من تكرار المخالفة من عدمها وفي حال التكرار يتم الغلق لمدة شهر على أن يتم الفتح بمكتوب من إدارة التراخيص.

 

موعد تطبيق نظام التوقيت الصيفي
 

ويبدأ غدا الجمعة 26 من الشهر الجاري، العمل بالتوقيت الصيفي، بتقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، تنفيذا للقانون الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، في جلسة يوم الأثنين الموافق 3 أبريل عام 2023.

وينص قانون التوقيت الصيفي على: اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة.

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اكتوبر التوقيت الشتوي التوقيت الصيفي الخميس والجمعة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة محافظة الجيزة

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