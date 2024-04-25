مد تشغيل المترو ساعة غدا لخدمة مشجعى النادى الأهلى ضد مازيمبى

تقرر بشكل مؤقت مد تشغيل مترو الخط الثالث ساعة كاملة بعد منتصف الليل غدا لخدمة مشجعى فريق النادى الاهلى فى البطولة الافريقية للتيسير على مشجعى النادى فى مباراة الاهلى ضد مازيمبى

وجاء نص الاعلان الرسمى لمترو الخط الثالث كمايلى

النادي الأهلي في مواجهة قوية!

شجّع النادي الأهلي في مباراته ضد مازيمبي غدًا بإستاد القاهرة الدولي.

اركب الخط الأخضر الثالث واوصل محطة الإستاد في أسرع وقت علشان تلحق الماتش، زودنا ساعة بليل لواحدة صباحًا وهيتوفر قطار كل ٥ دقايق علشان يوصلكم في أسرع وقت! استمتعوا بالماتش مع الخط الأخضر الثالث!

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فريق خدمة العملاء بالمحطات مستعد لاستقبالكم بترتيبات خاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة.

على صعيد اخر تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، استاد القاهرة الدولى للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال مباراة الأهلى ومازيمبي الكونغولي في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كد وزير الشباب والرياضة، جاهزية كافة المنشآت الرياضية المصرية؛ لاستقبال كافة المباريات والفعاليات والأحداث الدولية والقارية، بفضل دعم وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنظومة الرياضية.

استاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو



أشرف صبحي يشهد افتتاح البطولة الأفريقية للجودو المؤهلة لأولمبياد باريس

من ناحية أخرى، شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل افتتاح البطولة الأفريقية للجودو للكبار المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والمقامة حاليًا على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة الدولي، بمشاركة 35 دولة وتستمر حتى يوم 28 أبريل الحالي.

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حضر حفل الافتتاح كلا من اللواء أحمد ناصر رئيس اتحادية الكونفدراليات الأفريقية الأوكسا، سيتني رانديانا رئيس الاتحاد الأفريقي ل الجودو، المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو وأعضاء مجلس الإدارة، وهيروشي، السفير الياباني بالقاهرة، والأسطورة محمد رشوان بطل الجودو ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية.

أشرف صبحي يشهد افتتاح البطولة الأفريقية للجودو المؤهلة لأولمبياد باريس، فيتو

خلال كلمته، أكد أشرف صبحى على ريادة ومكانة الرياضة المصرية على مستوى القارة الإفريقية فى مختلف الألعاب الفردية والجماعية، وما يحققه أبطال مصر من إنجازات فى جميع البطولات القارية، مشيرًا أن الدولة المصرية تحولت إلى قبلة لاستضافة كافة البطولات العالمية، وأن ما تحقق خلال الفترة الأخيرة في ملف استضافة البطولات هو إنجاز يضاف لسجل إنجازات الدولة المصرية في كافة المجالات.

أشرف صبحي يشهد افتتاح البطولة الأفريقية للجودو المؤهلة لأولمبياد باريس، فيتو

وأعرب وزير الرياضة عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب المصري للجودو وكافة الفرق المشاركة في منافسات البطولة، معربًا عن ثقته في نجاح البطولة والخروج بها بما يعكس صورة مصر الدولية التي وصلت إليها وأصبحت مقصدًا وقبلة للبطولات والأحداث الدولية.

أشرف صبحي يشهد افتتاح البطولة الأفريقية للجودو المؤهلة لأولمبياد باريس، فيتو

وأشاد الوزير بالجهد المبذول لاتحاد الجودو المصري تنسيقًا مع الإفريقي والمتحدة للرياضة، وزارة الشباب والرياضة؛ للعمل من أجل إنهاء كافة التجهيزات لاستضافة منافسات البطولة الأفريقية للكبار.

أشرف صبحي يشهد افتتاح البطولة الأفريقية للجودو المؤهلة لأولمبياد باريس، فيتو

وعبر سيتني رانديانا رئيس الاتحاد الأفريقي للجودو عن شكره العميق الدولة المصرية والسلطات المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي الجهود المبذولة من أجل تذليل كافة العقبات وتسهيل الإجراءات الخاصة بالوقود، وكذلك العملية التنظيمية للبطولة لتي تسير وفق أعلي المعايير والضوابط الدولية، قائلًا: "شكرًا مصر التقدم، شكرًا مصر النهضة، ونحن علي ثقة من نجاح البطولة علي الأراضي المصرية".

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