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ضبط صاحب محل مستحضرات تجميل بحوزته عبوات مجهولة المصدر بالأقصر

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

تبلغ لقسم مباحث التموين بمديرية أمن الأقصر عن دخول كميات متنوعة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر وتحمل علامة تجارية عالمية تم تقليدها، والتي من المفترض بيعها بدائرة القرنة.

مستحضرات التجميل 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء عاطف أبو الوفاء مدير مباحث مديرية أمن الأقصر، يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث التموين بضبط صاحب محل مستحضرات تجميل يدعى «ا.ج.ف» 35 سنة، مقيم الحي الثاني بالعبور محافظة القليوبية، وبحوزته 1657 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة مجهولة المصدر.

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مستحضرات تجميل مغشوشة

وبمواجهته بما أسفر عن ضبطه، أقر بحيازة المضبوطات وجرى تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 2654 جنح مركز شرطة القرنة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

عنصر إجرامي خطر

وفي وقت سابق، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الأقصر من القبض على عنصر إجرامي خطر مقيم بذات الدائرة بناحية الكرنك القديم وبحوزته كمية من المخدرات وسلاح ناري وسبق اتهامه فى 11 قضية متنوعة.

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